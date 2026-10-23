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Политика
23 Октября , 10:52

Владимир Путин призвал наращивать поддержку национальных видов спорта

Президент России Владимир Путин обратился с видеопосланием к участникам и гостям XIV Международного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Красноярске.

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Владимир Путин призвал наращивать поддержку национальных видов спортаВладимир Путин призвал наращивать поддержку национальных видов спорта
Владимир Путин призвал наращивать поддержку национальных видов спорта

Глава государства тепло поприветствовал собравшихся и отметил спортивные традиции Красноярска: город на берегах Енисея воспитал множество прославленных атлетов и олимпийских чемпионов, а также неоднократно становился площадкой для крупнейших спортивных мероприятий.

Владимир Путин подчеркнул, что спорт играет важную роль в становлении личности. По его словам, занятия спортом развивают ответственность, дисциплину и целеустремлённость — качества, которые помогают добиваться успехов как в личной жизни, так и в служении стране. Президент отметил, что особое внимание на форуме уделено развитию детско‑юношеского спорта и популяризации физической культуры среди молодёжи — это особенно актуально в контексте главной темы мероприятия: «Спорт: объединяя мир в эпоху перемен».

Президент заявил, что в периоды масштабных перемен важно грамотно использовать имеющиеся ресурсы и опыт, чтобы раскрыть потенциал подрастающего поколения. При этом основой любых преобразований служат фундаментальные ценности спорта — равенство, справедливость, взаимное уважение и его огромная объединяющая сила. Эти принципы разделяет большинство народов мира, о чём свидетельствует постепенное возвращение международного спортивного сообщества к базовым нормам.

Россия, по словам Владимира Путина, остаётся значимой частью мировой спортивной семьи, добросовестно выполняет свои международные обязательства и открыта к диалогу и сотрудничеству. Страна выступает за сохранение спортивных традиций и основополагающих норм международного спортивного права, одновременно стремясь к дальнейшему развитию отрасли.

Будущее спорта, как отметил президент, связано с его доступностью для всех, активным внедрением инноваций — в тренировочном процессе, соревнованиях, спортивной медицине, подготовке спортсменов и образовании.

Отдельное внимание Владимир Путин уделил поддержке национальных видов спорта. Он подчеркнул, что такие самобытные и зрелищные состязания — важная часть мирового наследия, эффективный инструмент воспитания патриотизма и уважения к другим культурам, а значит, и укрепления взаимопонимания между людьми.

В завершение президент выразил уверенность, что обсуждения на площадках форума и профессиональное общение участников помогут выработать конкретные решения — не только в спортивной сфере, но и в области международного сотрудничества в целом.

Источник и фото: ИА «Башинформ» 

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