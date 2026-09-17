В Башкирии арестован обвиняемый в поджоге полицейской машины

По предварительным данным следствия, 7 сентября днём во дворе дома в 35-м микрорайоне мужчина облил горючей жидкостью служебный автомобиль полиции и поджёг его, снимая происходящее на телефон. Пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, по данному факту следственным подразделением Отдела МВД России по г. Октябрьскому было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ.

В ходе опроса задержанный пояснил, что ранее был обманут мошенниками на сумму около 700 тысяч рублей. В дальнейшем телефонные аферисты, пообещав возврат денежных средств, потребовали совершить поджог автомобиля.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Санкция части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

МВД по РБ напоминает: если вам предлагают совершить поджог или иное противоправное деяние, сообщите в правоохранительные органы. Лица, сообщившие о готовящемся преступлении и способствующие его предотвращению, освобождаются от уголовной ответственности.

Источник: МВД по РБ.

Фото: скриншот видео МВД по РБ.