Место, где сбываются мечты

Завтра – День отца. Ещё один повод поздравить представителей сильной половины человечества – с тем, что у них есть продолжение. Накануне праздника мы встретились с семьёй Ивановых-Сияйских, чтобы понять, какие мужчины становятся уважаемыми отцами семейства и как они растят детей счастливыми.

Сергей Сафронович Иванов – отец с 34-летним стажем. Они с супругой Галиной Владимировной 39 лет в браке, и домочадцы, не сговариваясь, утверждают: их семья устроена так, что все эти годы у каждого сбываются мечты. Мы беседуем в семейном кафе с четой Ивановых, их дочерью Дарьей и её мужем Дмитрием. Их дочери, шестилетняя Варвара и двухлетняя Ульяна, то играют в детском уголке, то, сияя, обнимают отца, то счастливо виснут на дедушке.

ПОДАРОК СУДЬБЫ

– Мы мечтали о ребёнке пять лет и не случайно назвали дочку Дашей: это был подарок судьбы, – рассказывает Сергей Сафронович. – Я всегда знал, что у ребёнка свой путь, а наша роль – любить и поддерживать. Мы знали всех Дашиных друзей, брали их в походы. Поначалу отцу кажется, что девочка – это что-то непостижимое. А потом понимаешь: с дочкой надо разговаривать.

– Когда я хотела читать, мне покупали хорошие книги, мечтала делать открытки – мне покупали всё для скрапбукинга, хотела почувствовать себя маленьким скульптором – приобретали необходимое для лепки – говорит Дарья. – И никогда меня не упрекали в том, что мои желания быстро меняются или куда-то исчезают. Я часто думаю о том, что мне повезло: я родилась в уникальной семье. Если возникают проблемы, люди думают: «Окей, гугл». А я думаю: «Надо папе позвонить». Папа – это живая семейная библиотека, бездонный кладезь знаний.

– За что вы особенно благодарны папе?

– За то, что он вселил в меня уверенность. Это с возрастом мы понимаем, что нестандартность равна уникальности. А дети бывают жестоки, и когда я, будучи нестандартно высоким ребёнком, столкнулась с буллингом, именно папа научил меня справляться с разными ситуациями – где-то давать отпор, где-то относиться к происходящему с юмором. Хитростью меня природа обделила, зато дала мудрых родителей. Сейчас я реже бываю в роли дочери – всё чаще в роли мамы их внучек. Но наше с папой общение никогда не сводится лишь к бытовым вещам: мы смотрим одни и те же фильмы, читаем одни и те же книги и обсуждаем их. Мир литературы открыл для меня папа. Сейчас мы с ним увлечены жанром «городское фэнтези». Именно папе я могу позвонить и радостно сообщить: «Я, кажется, нашла нового интересного автора. Хочешь, скину ссылку? Тебе понравится!».

СЧАСТЬЕ УЧИТЬСЯ

Даша признаётся, что у неё всегда есть повод гордиться родителями и брать с них пример: они всегда учатся. Сергей Сафронович много лет работает слесарем КИПа на заводе, профессионально занимается фотографией, а в 46 лет получил высшее психологическое образование – ещё одну возможность приносить пользу людям.

– Серёжа уступил нам: сначала мы с Дарьей получили все образования, которые хотели, а потом он пошёл учиться сам, – с благодарностью говорит Галина Владимировна.

Познакомились они в 54-м училище в 16 лет: он – будущий слесарь КИПиА, она училась на лаборанта. В 18 лет они поженились и Галина Владимировна, работая в ЦВР «Надежда», поступила в Республиканский техникум культуры и искусства и стала дипломированным педагогом-организатором, режиссёром-постановщиком досуговых программ. Воспитанникам «Надежды» повезло: в работе с ними применялись лучшие студенческие находки и открытия молодого педагога. Позже Галина Владимировна получила два высших образования, сейчас она работает заместителем директора ЦВР «Надежда».

– Мама всегда мечтала быть художником, и когда я училась на худграфе педколледжа и готовилась к просмотрам, мы рисовали всей семьёй: у мамы с папой великолепно получались графические работы, – вспоминает Дарья.

Кстати, Галина Владимировна в юности училась в художественной школе – по вечерам, после работы. На время беременности муж помог жене оформить академический отпуск, а после рождения Даши восстановил супругу в учёбе и тоже служил искусству: приносил домой гипсовые головы, расставлял предметы для натюрмортов – так молодая мама стала художником миниатюрной живописи:

– Бывая в Москве и любуясь произведениями художников на Арбате, я даже мечтать не могла о том, что буду учиться миниатюрной живописи, – признаётся хранительница домашнего очага. – Но всё сбылось.

– Я всегда видела, что наша семья – это место, где сбываются мечты, – резюмирует Даша. – Причём, если кто-то идёт учиться, то учимся мы все вместе. Когда мама училась на психолога, мы с папой дружно проходили тесты, когда училась я – мы рисовали, когда папа учился – слушали фрагменты его дипломной работы. И сегодня мы с мамой покупаем самые разные учебные курсы, а наши мужчины нас поддерживают.

ИВАНОВЫ И СИЯЙСКИЕ

Художественная база стала для Дарьи основой профессии: она – специалист по красоте, мастер ногтевого сервиса. Правильная родительская семья стала её путеводной звездой, и Даша встретила своего человека: молодые супруги Сияйские венчаны (как и Ивановы), их дочки растут в большой семье, где Дмитрия любят, как сына, где рады его друзьям и всем поколениям нравится общаться друг с другом. Ивановы и Сияйские с друзьями вместе путешествуют по Башкирии, вместе собираются на праздниках и отмечают их в лучших семейных традициях – с весёлыми играми и конкурсами. К одной из семейных традиций – ходить в театр – уже приобщены обе внучки. А Даша благодарна мужу за то, что он подарил ей дочерей и фамилию, которая очень подходит её красивому облику и жизнерадостному и ласковому характеру.

– Близкие люди не всегда рождаются в одной семье, – говорит Сергей Сафронович и, улыбаясь в усы, вспоминает, как встретил будущую жену:

– Увидел её, курносую, большеглазую, на линейке перед началом занятий и влюбился. Через год, 1 сентября, признался и пригласил на свидание. Когда мы гуляли с маленькой племянницей Гали, прохожие думали, что это наш ребёнок. Нас это забавляло.

– Мы с Сергеем в училище были в одной агитбригаде, вместе ездили по деревням, репетировали, выступали. Заявление в ЗАГС мы отправились подавать в день моего 18-летия, ничего не сказав родителям, – рассказывает Галина Владимировна об их первом «взрослом поступке». – Позже, когда у нас уже была дочь и я училась в техникуме культуры, Сергей участвовал в наших постановках и Наталья Серапионовна Шурыгина была готова принять его к себе на курс без экзаменов. Когда я работала в детском клубе «Бригантина», а Сергей вёл там фотокружок, после работы он забирал Дашу из садика и привозил в клуб. Мы всегда были вместе. Но дело не только в том, что нам друг с другом повезло. Всем известно, что семья – это каждодневный труд. И это действительно так. В семье нет места капризам и эгоистичному «я» и «пусть будет по-моему». Каждый, наверное, однажды понимает, что счастье – это суметь договориться: иногда отстоять свою точку зрения, а иногда уступить и промолчать – и в этом тоже заключается счастье.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ В БАГАЖНИКЕ

С главой семьи интересно и взрослым, и детям: у него в машине всегда есть игрушки, рогатка, а в багажнике – металлоискатель – для того, чтобы дети искали клад. От идей дедушки внучки в восторге:

– Дедушка добрый и умный, – говорит Варвара, которая обожает гулять с дедом и знает названия всех окрестных растений.

Когда-то Сергей Сафронович хотел поступить в мореходное училище, эта мечта успешно трансформировалась в желание путешествовать, и одна из главных радостей дружного семейства – новые впечатления. А перед каждым Новым годом большая семья устраивает фотосессию с нарядами и причёсками.

– Дмитрий, если Сергей Сафронович – счастливый отец, то вы – дважды счастливый: у вас две дочки.

– Да, я мечтал о дочерях. Варвара похожа на меня и мою маму, младшая – на Дашу и её папу. Мы понимаем друг друга, нам хорошо вместе. Они выбегают мне навстречу, когда я возвращаюсь с завода, радуются мне. Дети – это счастье, которое ничем не заменишь.

– Мы ждали деток восемь лет, прошли трудный путь, и все эти годы Дмитрий меня поддерживал, – говорит Дарья. – Я знаю, что рядом со мной и нашими детьми – надёжный человек. Такой же, как мой папа.