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Спорт
26 Сентября , 11:38

Турнир в память героя

26 сентября в спортивном комплексе «Стерлитамак – Арена» прошёл открытый турнир по настольному теннису в память погибшего участника СВО Сергея Николаевича Егорова. В турнире, организованном Союзом ветеранов СВО, при содействии спорткомитета города и семьи героя, приняли участие ветераны спецоперации с поражениями опорно-двигательного аппарата, получившие ранения в ходе боевых действий и любители настольного тенниса с городов Башкортостана.

Турнир в память герояТурнир в память героя
Турнир в память героя

От имени главы администрации города Эмиля Шаймарданова и всего спортивного общества участников турнира приветствовал Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Павел Иванов.

Председатель Стерлитамакского отделения Союза ветеранов Афганистана Сергей Балмасов поздравил их с открытием турнира, пожелал объективного судейства и победы сильнейшим. Все почётные гости высказали огромную благодарность родным и близким героя за организацию такого мероприятия и родителям за воспитания сына.

Директор спортшколы паралимпийского резерва «Центр адаптивного спорта» РБ Айрат Даутов передал большой пламенный привет от заместителя премьер-министра Правительства РБ, министра спорта РБ Руслана Хабибова. «С испокон веков Стерлитамак являлся одним из самых спортивных городов, который с достоинством выступал на спортивных площадках республики и России», – отметил, в частности, Руслан Тагирович.

Кстати, один из главных организаторов турнира, брат героя, ветеран СВО Владимир Николаевич Егоров – сам член сборной команды РБ, абсолютный чемпион по настольному теннису среди ветеранов СВО. Это он привел Серёгу в секцию настольного тенниса, когда тот ещё был подростком. Он дал брату первые навыки спортивного мастерства. Вскоре Сергей стал серебряным призёром РБ среди юниоров. К словам признательности Владимира участникам турнира присоединились и другие члены семьи Егоровых: мать героя Мария Ильинична, брат Степан и сестра Марина.

Фаяз Юмагузин

Фото Сергея Крамскова

Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Турнир в память героя
Автор:Фаяз Юмагузин
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