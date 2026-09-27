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Спорт
27 Сентября , 05:00

Спортсмены Башкортостана завоевали 17 медалей на чемпионате России

В Елабуге прошёл чемпионат России по борьбе на поясах, собравший около 300 спортсменов из 27 регионов. Турнир организован в рамках госпрограммы «Спорт России».

Соревнования включали два стиля — вольный и классический. В вольном разрешены приёмы с использованием ног, в классическом они запрещены. В программе 2026 года было представлено 13 весовых категорий в вольном стиле и 8 — в классическом.

Основные поединки прошли 22 и 23 сентября: в первый день определили сильнейших в вольном стиле среди мужчин и женщин, во второй на ковёр вышли мужчины-классики.

По итогам турнира представители Башкортостана завоевали 17 медалей: 6 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых.

Для победителей чемпионат в Елабуге стал важным этапом подготовки к международным стартам. Впереди — борьба за возможность представить страну на чемпионате мира.

Источник и фото: Министерство спорта Республики Башкортостан.

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