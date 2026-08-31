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Традиции
31 Августа , 10:18

В Стерлитамаке пройдет фестиваль «Купец 2.0»

Он пройдёт раньше запланированного срока — с 4 по 6 сентября.

В Стерлитамаке пройдет фестиваль «Купец 2.0»В Стерлитамаке пройдет фестиваль «Купец 2.0»
В Стерлитамаке пройдет фестиваль «Купец 2.0»

За пять лет мероприятие закрепилось в числе крупнейших культурных событий Башкортостана: ежегодно оно привлекает десятки тысяч человек — гостей, ремесленников, артистов и представителей креативных сфер. В этом году фестиваль приурочен к 260‑летию Стерлитамака. Площадкой станет исторический центр города — сквер имени Салавата Юлаева. На три дня он превратится в пространство, где переплетаются творчество, народные традиции, музыка, гастрономия и возможности для семейного досуга.

Программа выстроена по тематическим дням. 4 сентября гостей ждёт блок «Стерлитамак купеческий»: через ярмарочные постановки, национальные подворья и выступления творческих коллективов можно будет ближе познакомиться с историей города.

5 сентября — центральный день праздника, посвящённый юбилею Стерлитамака. Гостей ждут торжественное открытие Дня города, выставка национально‑культурных центров «Улица Мира», молодёжные площадки «Задворки», исторические реконструкции, мастер‑классы, творческие программы и масштабный праздничный концерт.

6 сентября пройдёт под лозунгом «Стерлитамак молодой». Акцент сделают на детях и молодёжи: в программе — концерты, игровые форматы, посвящение первокурсников в студенты и фестиваль молодёжных танцевальных коллективов.

В числе новинок фестиваля — площадка «Юбилейная верста» с презентацией достижений городских предприятий, фотовыставка «Было — стало» и ретро‑квартал в парке Кирова. Там воссоздадут атмосферу старого купеческого Стерлитамака и организуют интерактивные активности.

Хедлайнерами праздника станут этно‑музыкальный проект «Зайнетдин» и группа «Браво». Также на сцене выступят участники фестиваля «Мин башҡортса һөйләшәм».

Для удобства гостей из Уфы и Оренбурга организован мультимодальный маршрут «Поезд‑Троллейбус» — совместный проект «Башкортостанской ППК», Стерлитамакского троллейбусного управления и туроператора. Расписание доступно по ссылке: https://vk.ru/wall-49919027_28322.

Напомним, в 2022 году «Купец 2.0» завоевал гран‑при международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» и был включён в Национальный календарь событий России.

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Источник: «Молодёжная газета»
Фото предоставлено организаторами

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