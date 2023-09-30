Как приручить ветер?

Дорога байкера – это не только рёв мотора, скорость и драйв. Это целая философия пути.

– В байкерских клубах мы катаемся, общаемся, помогаем детям, организуем масштабные мероприятия, – говорит президент клуба «Стальные призраки» Тимофей Чугунов.

Тимофей с самого детства с мотоциклом на ты. И сотни байкеров, которые съехались сегодня на закрытие мотосезона-2023 в Стерлитамак из городов Башкирии и Татарстана, могут вспомнить, что истоки этого серьёзного и достаточно дорогого увлечения – детские мечты.

Закрытие мотосезона-2023 – это выставка автомобилей и мотоциклов, рок-концерт, каскадёры, ремесленная ярмарка, полевая кухня и многое другое. Люди приручают ветер для того, чтобы у ни было вдохновение создавать праздник для себя и для других.

Екатерина Яковлева, Адель Валишина

Фото Глеба Бикметова