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75 лет Победы
Увлечения
Увлечения
24 Августа 2020, 21:15
Скоро новый учебный год
Увлечения
1 Июня 2020, 12:42
Зацвёл пион- символ июня
Увлечения
14 Мая 2020, 11:56
Цветёт каштан.
Увлечения
20 Апреля 2020, 11:18
Клёвое место
Увлечения
1 Апреля 2020, 13:07
Как подружиться с йети и научить гору шагать
Увлечения
5 Февраля 2020, 11:50
Предчувствие весны
Увлечения
21 Августа 2019, 11:10
Всем доброе утро!!!
Увлечения
20 Августа 2019, 12:13
Жду-жду, а хозяина всё нет...
Увлечения
9 Августа 2019, 16:11
В Стерлитамаке вырастили томат-богатырь
Увлечения
3 Июля 2019, 18:39
Про настоящую дружбу и первую любовь
Увлечения
25 Апреля 2019, 17:30
Театральный калейдоскоп «Библионочи»
Увлечения
3 Апреля 2019, 12:19
Идёт приём заявок на музыкальный фестиваль-конкурс «Уфимская Волна 2019»
Увлечения
20 Марта 2019, 13:14
Как одна семья победила геймдизайнеров
Увлечения
20 Марта 2019, 13:05
Таксистки
Увлечения
15 Февраля 2019, 13:22
О пользе физкультуры, личном примере и долголетии
Увлечения
14 Декабря 2018, 10:45
Мужчина мечты
Увлечения
17 Марта 2017, 21:13
Драгоценные женщины золотого города
Увлечения
13 Марта 2017, 11:08
Р.Шакиров: «Искусство помогает воспитывать патриотов»
Увлечения
10 Марта 2017, 14:04
Несимметричные, неуправляемые, неповторимые...
Увлечения
1 Марта 2017, 18:50
Спектакль для Ляйсан
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Новости
14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
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