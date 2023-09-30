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Увлечения

Увлечения
17 Сентября , 08:59
Ночь телескопов у шихана Торатау
Увлечения
24 Июня , 09:18
«Вторая смена» с пользой для души и тела
Увлечения
24 Июня , 06:11
В Верхоторе и Воскресенском пройдет фестиваль «Медь»
Увлечения
30 Сентября 2023, 15:48
Как приручить ветер?
Увлечения
31 Декабря 2022, 14:16
В подарок – новогодний бал!
Увлечения
29 Ноября 2021, 06:30
В Стерлитамаке открылась резиденция Регионального проекта «Территория роста. Новый движ»!
Увлечения
12 Ноября 2021, 07:19
А Вы идёте на мастер-класс по ткачеству?
Увлечения
4 Августа 2021, 10:58
Мне бы в горы!
Увлечения
2 Августа 2021, 07:39
Квест-викторина «Кручу-верчу, любви хочу!" пройдет в Стерлитамаке
Увлечения
29 Июля 2021, 09:27
Удивительная поездка
Увлечения
24 Июля 2021, 05:00
Задачи для победителей. Логика и творчество – вместо тайм-менеджмента
Увлечения
24 Августа 2020, 16:15
Скоро новый учебный год
Увлечения
1 Июня 2020, 07:42
Зацвёл пион- символ июня
Увлечения
14 Мая 2020, 06:56
Цветёт каштан.
Увлечения
20 Апреля 2020, 06:18
Клёвое место
Увлечения
1 Апреля 2020, 08:07
Как подружиться с йети и научить гору шагать
Увлечения
5 Февраля 2020, 06:50
Предчувствие весны
Увлечения
21 Августа 2019, 06:10
Всем доброе утро!!!
Увлечения
20 Августа 2019, 07:13
Жду-жду, а хозяина всё нет...
Увлечения
9 Августа 2019, 11:11
В Стерлитамаке вырастили томат-богатырь
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