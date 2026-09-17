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Увлечения
17 Сентября , 08:59

Ночь телескопов у шихана Торатау

Ночь телескопов пройдёт 21 сентября в этнокомплексе у шихана Торатау, организаторы мероприятия – геопарк «Торатау» и Уфимский планетарий. Благодаря удалённости от городской засветки гости смогут в полной мере насладиться видом ночного неба и рассмотреть растущую Луну в телескопы.

Ночь телескопов у шихана ТоратауНочь телескопов у шихана Торатау
Ночь телескопов у шихана Торатау

Именно в фазе растущей Луны рельеф спутника особенно выразителен: отчётливо видны кратеры — следы падений метеоритов. Тёмные участки — лунные моря, покрытые застывшей лавой, — эффектно контрастируют с окружающими их горными хребтами. Длинные изломанные тени от горных вершин подчёркивают масштаб и драматизм лунного пейзажа.

Особое внимание стоит обратить на центр лунного диска: в Океане Бурь расположен крупный кратер Коперник — его диаметр достигает 96 километров, а глубина составляет почти 4 километра. Этот впечатляющий след остался после удара гигантского метеорита около 800 миллионов лет назад.

Начало наблюдений — в 20:00, участие бесплатное.

По информации геопарка «Торатау»

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