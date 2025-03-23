«Старшее поколение должно быть здоровым и активным!»

В нашей республике особое внимание оказывается поддержанию здоровья и долголетия людей старшего возраста – Министерством здравоохранения организованы школы здоровья для лиц старше 60 лет, проводятся еженедельные встречи «Час серебряного возраста», лекции по профилактике заболеваний.

Сегодня мы говорим об этом с заведую­щей центром здоровья при ГКБ № 1 Натальей Владимировной Белоусовой.

– Как организована работа по поддержанию здоровья и бодрости старшего поколения в Стерлитамаке?

– На базе ГКБ № 1 работают школы по профилактике заболеваний, они находятся в нашем центре здоровья, а также школы для пациентов с хроническими заболеваниями – сахарным диабетом, гипертонией, болезнями органов дыхания и так далее.



По возрасту мы своих пациентов не разделяем, но большинство из посетителей наших школ – люди пенсионного возраста.

У нас в центре четыре школы здоровья.

Первая – это школа здорового образа жизни, направленная не только на проработку основ ЗОЖ, но и на профилактику вредных привычек –

курения и злоупотребления алкоголем.

Вторая школа связана с профилактикой избыточной массы тела и ожирения. Кстати, в апреле мы запускаем пилотный проект по снижению веса «Будь легче», в котором примут участие и люди старшего поколения.

Третья школа называется «Здоровая улыбка» –

в ней ведётся работа по профилактике заболеваний полости рта.

Четвёртая школа – по профилактике сахарного диабета.



– Но ведь уже есть школа сахарного диабета?

– Это разные вещи. Школа сахарного диабета учит жить с болезнью, считать хлебные единицы, а наша школа – как вести такой образ жизни, чтобы сахарный диабет не наступил.

– Какую ещё работу вы проводите с пожилым населением?

– Наш центр здоровья активно сотрудничает с клубом «Золотой возраст». Мы читаем для пожилых людей лекции по ЗОЖ, профилактике социально значимых заболеваний, отвечаем на многочисленные вопросы. Я прочитала в клубе лекцию по гриппу и его профилактике: рассказала об осложнениях, показала, какие вакцины существуют. Дело в том, что в последнее время среди пожилых людей стали всё чаще появляться антипрививочники, а это опасная тенденция. После моей лекции многие члены клуба пришли на прививку. Значит, мы работаем не зря.

– Наталья Владимировна, люди в респуб­лике действительно стали жить дольше?



– Я бы сказала даже, что они стали дольше оставаться в трудоспособном возрасте. Нынешние пожилые люди живут очень насыщенной, интересной, полной яркими событиями жизнью: ходят в театры, на концерты, посещают танцплощадки, участвуют в конкурсах. И, честное слово, хочется брать с них пример.

А наша задача – сделать так, чтобы они были здоровы, чтобы их долголетие было деятельным и активным.

После интервью с врачом я связалась с Татьяной Алексеевной Назаровой. И вот что она рассказала:

– Я на пенсии, посещаю клуб «Золотой возраст» уже более двух лет.

Это просто замечательная идея – еженедельно собираться с единомышленниками, чтобы вместе активно и интересно проводить своё время.

Мы ходим на выставки, концерты, спектакли и творческие вечера. Нередко и сами бываем участниками различных городских мероприятий.

Не секрет, что с возрастом возникают проблемы со здоровьем. Наш клуб дружит с центром здоровья, врачи которого приходят на наши встречи, рассказывают о здоровье и мерах по его укреплению, о профилактике сезонных заболеваний и принципах ЗОЖ. Ежегодно у нас есть возможность проходить обследование в центре здоровья, и тем самым контролировать болезни и предотвращать начало других.

Желаю всем жителям города старшего возраста здорового и активного золотого долголетия! И приглашаю в наш клуб.

Фото Анастасии Ададуровой.