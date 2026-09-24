Первый шаг меняет всё

24 сентября отмечается День женского здоровья и фитнеса – праздник, который напоминает: забота о себе – это не долг, а радость, которую женщина может сделать частью своей жизни.

Он вдохновляет на маленькие, но важные привычки: регулярные тренировки, сбалансированное питание, внимание к своему телу и душе. Ведь активный образ жизни – это не про изнуряющие усилия, а про гармонию, энергию и уверенность в себе.

В преддверии праздника я побеседовала с тренером Алиной Рафиковой и узнала, как превратить заботу о здоровье в естественное удовольствие, а спорт – в источник силы и вдохновения.

«ТАЛАНТ, КОТОРЫЙ МАМА ВО МНЕ НАШЛА»

Алина Фаилевна Рафикова родилась, выросла и продолжает жить в городе. С детства в ней гармонично переплелись творчество и спорт. Ещё в юные годы Алина раскрывала себя в бальных танцах, музыкальной школе и на сцене как вокальная певица – именно тогда закладывалась её особая связь с движением и искусством.

Огромную роль в становлении Алины сыграла мама: она привила дочери любовь к спорту, вместе ходили в спорткомплекс «Содовик», а главное – разглядела в ней талант.

«Талант, который мама во мне нашла», – вспоминает Алина.

Сегодня она сама мама двоих детей, и спортивная атмосфера продолжает жить в её семье. Старшая дочь, которой 18 лет, с детства занимается воздушной гимнастикой на кольце и имела опыт работы тренером. Сын, которому 12 лет, шесть лет занимался хоккеем, а теперь осознанно сделал выбор в пользу футбола.

НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ

– Спорт всегда был неотъемлемой частью моей жизни, и, даже когда я стала мамой, физические нагрузки никуда не исчезли. Наоборот, именно в этот период тело всё чаще давало о себе знать: появлялись дискомфорт и боли, с которыми нужно было что-то делать, – делится Алина. – Сначала я искала ответы в работе с собственным телом: старалась разобраться, что происходит, и решать проблемы через движение. К 28 годам стало ясно: нужно действовать на опережение, но без радикальных мер. Мысль о том, чтобы «оставить молодость» с помощью косметологии, меня не привлекала. Я хотела идти другим путём – естественным. Тогда я открыла для себя концепцию естественного омоложения и начала углубляться в эту тему.

Алина начинала с мастер‑классов и тренировок, но довольно быстро поняла, что работа только с лицом не даст того самого «вау-эффекта». Чтобы добиться настоящего результата, нужен комплексный подход, когда лицо, осанка, дыхание и состояние всего тела связаны между собой.

– Тогда я приняла решение пройти обучение по направлению «Умный фитнес» – системе, где всё взаимосвязано: от стоп до макушки. Именно это позволило мне собрать воедино все знания и выстроить собственную методику: к работе с лицом я подхожу через глобальную работу с телом.

И этот путь у Алины не заканчивается: она продолжает учиться, потому что в теме здоровья, движения и гармонии всегда можно найти что-то новое.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Я задала Алине несколько вопросов, чтобы через её опыт понять, как фитнес влияет на женское здоровье и самочувствие.

– Как вы определяете, что такое «женское здоровье» в контексте фитнеса? Это про эстетику, функциональность, самочувствие?

– Женское здоровье – это гармония во всём. Это не про идеальную картинку, а про состояние, когда женщина чувствует себя живой, наполненной и способной проживать каждый день полноценно.

Это про то, чтобы хватало сил на всёважное: на себя, общение, семью, детей, маленькие радости. Когда тело не мешает, а помогает жить. В фитнесе это значит комплексный подход: функциональность даёт свободу движений, самочувствие – энергию, а эстетика становится естественным следствием, а не самоцелью. Моя задача как тренера – помочь прийти к этой гармонии шаг за шагом, бережно и осознанно.

– Есть ли у вас свой главный принцип, который вы никогда не нарушаете в работе с женщинами?

– Мой главный принцип – «не навреди». Это не просто слова, это основа всей работы. Сегодня в фитнесе много тенденций, где упражнения делают «просто чтобы делать», а интенсивность ставят выше смысла. Я с этим не согласна. Для меня важно, чтобы каждое движение имело цель и приносило результат, а не становилось испытанием на прочность.

Поэтому я выстраиваю работу поэтапно: сначала знакомство с телом, понимание его особенностей, потом грамотная техника и только затем прогресс. И самое главное: я учу бережному отношению к себе. Потому что настоящая сила – в умении слышать своё тело и уважать его границы.

– Что в женском фитнесе вы считаете самым большим мифом, с которым приходится бороться чаще всего?

– Самый живучий миф: чтобы достичь результата, нужны интенсивные тренировки.

На деле интенсивность не синоним эффективности. Часто бывает так: женщина выкладывается на максимум, чувствует себя измотанной, а результата нет. Или, хуже того, появляются дискомфорт и травмы.

Эффективность – в точности и в подходе. В том, чтобы упражнение выполнялось правильно, с нужной техникой, в подходящем диапазоне нагрузки. Иногда достаточно умеренной, но грамотной работы, чтобы тело начало меняться и чувствовать себя лучше. Именно этому я учу: не гнаться за изнуряющей нагрузкой, а искать свой правильный ритм.

– Как меняется подход к тренировкам после 30–35 лет? Что становится важнее, чем в 20?

– С возрастом запускается процесс саркопении – естественного снижения мышечной массы. Процент мышечной ткани постепенно уменьшается, и это касается абсолютно всех, а не только профессиональных спортсменов. Поэтому после 30–35 лет на первый план выходит не объём нагрузки, а её качество.

В 20 лет тело прощает почти всё: тренировки на износ, нерегулярное питание, пропущенные разминки. После 30–35 подход должен стать осознаннее. Важно не просто «тренировать тело», а понимать, как именно оно работает, на что нужно делать акцент и какие нагрузки ему действительно подходят. Ключевое слово здесь – грамотность: грамотная техника, дыхание, восстановление. Именно это позволяет работать с телом без откатов и травм, сохраняя результат на годы.

– С какими внутренними барьерами у женщин вы сталкиваетесь чаще всего и как помогаете их преодолевать?

– Чаще всего девушки не знают, как правильно дышать. Не понимают, как взаимодействовать со своим женским началом – с той мягкой, но сильной частью себя, которая отвечает за ощущение собственного тела.

Мои тренировки строятся так, чтобы женщина начала чувствовать себя: своё тело, свои ощущения, свои реакции. Мы идём от физики к чувству себя, от внешнего к внутреннему. Сначала учимся слышать тело через движение и дыхание, потом через это приходит контакт с собой. Когда женщина начинает чувствовать себя по-настоящему, барьеры уходят сами – не через насилие над собой, а через понимание.

– Как помочь себе не бросать, когда прогресс замедляется или наступает плато?

– Представьте, что будет, если не заниматься. Это ведь не просто пауза – это время, которое уходит безвозвратно. Пропущенная неделя превращается в пропущенный месяц, месяц – в год, и вы снова в точке нуля.

Поэтому важнее всего, чтобы тренировки не были тяжёлыми в плане психологического давления. Мозг не должен воспринимать их как запрет или повинность. Я выстраиваю работу по этапам: каждый шаг ведёт к росту без откатов, без выгорания, без состояния «не могу больше». Когда наступает гармония с телом, плато просто не ощущается как стена. Вы кайфуете от того, что уже сделано, и находитесь в этом состоянии, из которого хочется двигаться дальше, а не бросать.

– Какой совет вы бы дали женщине, которая боится начать: пойти в зал, начать бегать, просто делать зарядку дома?

– Задайте себе вопрос: а какой вы будете, если не начнёте? Как вы будете просыпаться и чувствовать себя, какая у вас будет энергетика?

А теперь представьте другой сценарий. Вы делаете первый шаг – и всё начинается. Появляется энергия, горящие глаза, желание двигаться дальше. И когда вы почувствуете это состояние, от него уже невозможно отказаться. Первый шаг – самый трудный, но именно он меняет всё.

– Расскажите про одну свою клиентку (без имён), чей путь вас особенно вдохновил. С чего она начинала и к чему пришла?

– Меня впечатляют не только долгие истории, хотя таких среди моих девушек тоже много. Больше всего меня поражают результаты, которые приходят после одной тренировки.

Например, девушка приходила с болью в суставе – а после тренировки боли нет. Или клиентка не умела правильно дышать, зажималась, не чувствовала тело – и за одно занятие научилась дышать, расслабилась, услышала себя. Это и есть показатель эффективности: тело реагирует, боль уходит, появляется контакт с собой. Когда такое происходит после первого занятия, это вдохновляет больше, чем любые долгие цифры и графики.

– С возрастом у многих женщин меняются приоритеты и возможности. Как ваш возраст отражается на ваших собственных тренировках и на том, как вы ведёте группы?

– Возраст – это внутреннее ощущение. В 50 можно чувствовать себя разбитой и усталой, а можно и в 70 быть лучше, чем в 20. Или наоборот – в 20 можно быть в теле, но не в контакте с ним. В моей практике много женщин разных возрастов, и я вижу главное: всё определяется тем, насколько человек себя ощущает. Хронологический возраст почти не имеет значения, если есть грамотный подход к телу. Поэтому я не делю тренировки на «молодёжные» и «возрастные», а подбираю нагрузку под конкретное тело, его состояние и возможности. А состояние всегда можно изменить.

– Если бы вы могли дать женщинам один главный совет про здоровье и фитнес, что бы это было?

– Каждая ваша тренировка должна работать на тело, а каждый вдох – на вас. Для этого нужны грамотные, осознанные упражнения, которые приводят тело к гармонии, а не к износу. Именно это я и даю на своих занятиях: мы приводим тело в баланс, подбираем нагрузку индивидуально и работаем без откатов.

Ирина Герцен

Фото из личного архива А.Рафиковой