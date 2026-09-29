Человек с лобным рефлектором

Сергей Михайлович Башарин предан профессии отоларинголога без малого четыре десятка лет. Он выбрал её практически сразу после окончания Куйбышевской медицинской академии, в 1989 году став дипломированным врачом, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний уха, горла, носа, а также связанных с ним структур.

Зеркальце на лбу врача-отоларинголога с отверстием в центре – это лобный рефлектор, то есть отражатель. С помощью рефлектора лор-врач пускает зайчика в нос, ухо, глотку пациента, таким образом освещая объект исследования. А сквозь отверстие в рефлекторе доктор ведёт осмотр: оно нужно для того, чтобы видеть исследуемый объект обоими глазами.

Обо всём этом и многом другом мы поговорили с Сергеем Михайловичем накануне профессионального праздника в его кабинете во время обеденного перерыва.

МЕДИК В ПЕРВОМ ПОКОЛЕНИИ

Его путь в медицину был извилистым и достаточно неожиданным, прежде всего для него самого. Сергей Михайлович родом из рабочей семьи: отец трудился электросварщиком, мама – массажистом на курорте «Сергиевские минеральные воды».

– Работа у мамы была очень тяжёлая, поэтому она окончила техникум связи, ушла из санатория на почту и со временем стала начальником почтового отделения. Нас у родителей двое, мы поздние дети: появились на свет, когда маме было 36 и 38 лет,– рассказывает Сергей Михайлович. – С детства меня учили музыке. Три года я обучался игре на баяне, потом увлёкся гитарой. И уже всю дальнейшую жизнь не выпускал её из рук.

– Так почему всё-таки медицина?

– Мне было интересно, как устроен человек. У меня есть дядюшка, юрист, живёт в Москве; в юности он давал мне читать книги по психологии. Впрочем, главной моей детской мечтой было стать военным. После школы я подал заявление в Киевское высшее училище радиоэлектроники и ПВО. Но когда пришёл вызов, внутренняя интуиция мне подсказала – надо идти в медицинский. Аттестат у меня был хороший, четыре с половиной балла, профильные предметы – физику, химию, биологию – я знал неплохо. И в первый же год поступил на лечебный факультет. Отучился пять курсов, а на шестом надо было делать выбор по субординатуре – хирургия, гинекология или терапия. Выбрал терапию, потом выучился на лор-врача.

Башарин признаётся, что, как терапевту, в деревне ему обещали жильё: на пятом курсе он женился и за год до окончания академии стал отцом. Супруга Светлана Александровна, невролог по специальности, на село поехала вместе с мужем. Через три года они расстались. А профессия «ухо-горло-нос» осталась с Сергеем Михайловичем навсегда.

ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ

В 1994 году доктор Башарин вернулся в родную Сызрань, где работал лор-врачом одиннадцать лет. Женился во второй раз, создал новую семью, в которой родились ещё двое детей. Узнав о программе «Земский доктор», уехал лечить людей в Самарскую область. Получил земский миллион, отработал положенный срок, встал на ноги и, почувствовав себя свободным (второй брак Сергея Михайловича тоже распался), решил, что надо ехать в Башкортостан, где не хватало врачей его профиля.

– Я приехал в Стерлитамак в 2021 году. Пришёл работать в поликлинику на улице Патриотической. Заступил на место умершей в ковид отоларинголога Галины Ивановны Макаровой. Время было сложное, но удалось выстоять. Работаю здесь уже пятый год. Встретил в Стерлитамаке женщину, её зовут Танзиля. Она стала моей третьей женой, окружила меня вниманием и заботой, поддерживает во всех моих начинаниях. Она мой надёжный тыл.

Сегодня Сергей Михайлович Башарин – отец четверых взрослых детей и дедушка троих внуков. И отоларинголог с многолетним опытом. В поликлинике его ценят и уважают.

– Работать с Сергеем Михайловичем легко и просто, – говорит медсестра Мария Ивановна Панина. – У нас полное взаимопонимание. Отличный доктор и необычный яркий человек, он многому меня научил и в профессиональном, и в житейском смысле. Часто что-то подсказывает по работе, даёт мудрые советы. Сергей Михайлович помнит многих своих пациентов по фамилиям и годам рождения.

ПОЮЩИЙ ДОКТОР

Сергей Михайлович живо интересуется не только медициной. Во-первых, он заядлый садовод и рыбак:

– Я купил дачу, люблю рыбалку, хожу рыбачить на Ашкадар. В свободное время охотно копаюсь в огороде.

Ещё одно хобби доктора Башарова – изучение различных религиозных верований, философских течений и духовных практик.

Но главная его страсть – пение под гитару. На набережной Стерли он и его товарищи по увлечению музыкой регулярно дают импровизированные концерты.

– Купили аппаратуру, две колонки, поём песни нашей молодости, которые, по моему глубокому убеждению, составляют золотой фонд не только советской эстрады, но и всей нашей культуры. Для меня это и хобби, и тренировка, и занятие, способствующее творческому росту и развитию.

У меня есть желание создать группу «Архив» для исполнения старых эстрадных песен. У нас с ребятами в репертуаре их несколько десятков.

– Сколько лет вашим единомышленникам?

– Шамилю – 75, Салавату – 78 лет, мне в этом году стукнуло 60. Есть ещё Наиль, ему 63 года, ну и Камиль, ему 70 лет. Настоящий «Архив»!

– Вы давно поёте?

– Когда-то я пел в церковном хоре, потом в ансамбле «Уральская рябинушка». А сейчас создаём свой коллектив. Ищем площадку для выступлений. Я замечаю, что людям нравятся наши песни – и молодым, и пожилым, и детям. Народу это надо – и для души, и для творческого взлёта. И потом, не стоит зарывать свои таланты в землю. Об этом даже в Библии сказано.

Марина Воронова

Фото Сергея Крамскова