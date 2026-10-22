В Башкирии для старшего поколения проводят лекции о здоровье

Специалисты Роспотребнадзора делятся с аудиторией актуальными рекомендациями: рассказывают о профилактике гриппа и ОРВИ, правилах вакцинации и способах сохранения здоровья.

Старт четвёртому этапу просветительского проекта «Лекторий “Санпросвет”» дала встреча на тему «Профилактика гриппа и ОРВИ, вакцинация». Она состоялась в Центре поддержки участников СВО и членов их семей в Белебее. Слушателями лекции стали волонтёры организации «Союз солдатских матерей».

Значение таких встреч для пожилых людей сложно переоценить: представители старшего поколения особенно бережно относятся к своему самочувствию и стремятся принимать взвешенные решения в вопросах здоровья. Формат лекций позволяет им в непринуждённой обстановке получить достоверную информацию от экспертов и лично задать волнующие вопросы специалистам Роспотребнадзора.

Источник и фото: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан