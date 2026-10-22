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22 Октября , 05:27

Наш депутат

Делает город добрее и безопаснее

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Наш депутатНаш депутат
Наш депутат

Его работа охватывает самые разные сферы

В Стерлитамаке с большим уважением произносят имя Александра Владимировича Бабнищева. Это не просто депутат Совета ГО от партии «Единая Россия» — это человек, который много лет является опорой для жителей города. Он - руководитель фракции «Единой России» в Совете городского округа, настоящий профессионал и неравнодушный лидер. Его работа охватывает самые разные сферы: от благоустройства города до адресной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Поддержка участников СВО

Александр Владимирович на постоянной основе оказывает помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Он активно участвует в сборе гуманитарной помощи для них, что делает его вклад в поддержку защитников Родины особенно значимым.

Особая забота — детям с ОВЗ

Одно из главных направлений в работе депутата — поддержка детей с особенностями здоровья. Александр Владимирович регулярно участвует в акциях, которые дарят таким ребятам внимание и заботу. Во время акции «Коробка храбрости» совместно со своими коллегами - депутатами он передал в детскую больницу игрушки, книжки и развивающие игры, чтобы скрасить пребывание детей в медицинском учреждении. А для пациентов детского стационара он лично передал микроволновую печь и наборы для творчества, чтобы ребята чувствовали себя лучше даже в больничных стенах.

«Собери ребенка в школу» и «Елка желаний»: поддержка на каждом этапе

Депутат ежегодно присоединяется к партийным акциям, которые помогают семьям подготовить детей к учебному году и создать новогоднее настроение. В рамках акции «Собери ребенка в школу» дети из малообеспеченных и многодетных семей получают ранцы, канцелярию и всё необходимое для успешного старта в новом учебном году. Члены фракции, которую возглавляет Бабнищев, являются активными участниками этой благотворительной программы.

А в преддверии Нового года Александр Владимирович участвует в «Елке желаний». Один из ярких примеров — история 10-летнего Ярослава, чью мечту депутат исполнил лично, подарив мальчику велосипед. Александр Владимирович пожелал ребёнку успехов и весёлых каникул, подарив не просто подарок, а настоящую радость и веру в чудо.

Александр Владимирович Бабнищев — депутат, который доказал свою эффективность реальными делами. От координации волонтёрской помощи в пандемию до организации праздников и поддержки особенных детей — его работа охватывает самые уязвимые слои населения. Он не просто исполняет наказы, а живёт проблемами своих избирателей, делая Стерлитамак добрее и безопаснее для каждой семьи. Именно такого человека жители города могут с гордостью назвать «Наш депутат».

Фаяз Юмагузин

Наш депутат
Наш депутат
Наш депутат
Наш депутат
Наш депутат
Автор:Фаяз Юмагузин
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