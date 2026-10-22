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22 Октября , 04:21

Сварщик из Башкирии завоевал «Кубок дуги – 2026» в Китае

Сварщик Ринат Изикаев из Башкортостана, сотрудник компании «Транснефть‑Урал», стал победителем международного чемпионата Arc Cup International Welding Competition («Кубок дуги — 2026») в Китае — он выступал в составе профессиональной сборной России.

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Сварщик из Башкирии завоевал «Кубок дуги – 2026» в КитаеСварщик из Башкирии завоевал «Кубок дуги – 2026» в Китае
Сварщик из Башкирии завоевал «Кубок дуги – 2026» в Китае

Успех земляка прокомментировал в своих соцсетях глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что российские сварщики показали на престижном международном турнире исключительный уровень профессионализма.

«Поздравляю Рината и крепко жму руку. Он подаёт отличный пример тем молодым ребятам, которые только присматриваются к профессии или делают в ней первые шаги», — написал руководитель региона.

К победе на международной арене Ринат Изикаев шёл поэтапно: важным шагом на этом пути стало второе место на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии», который проходит в рамках нацпроекта «Кадры». Именно этот результат позволил специалисту получить право представлять страну на чемпионате в Китае. При этом Изикаев и ранее не раз подтверждал своё мастерство, успешно выступая на соревнованиях регионального и федерального уровней.

Радий Хабиров также обратил внимание на значимость рабочих профессий для экономики республики. «Напомню, что сварщик — одна из самых востребованных и ценных специальностей в регионе: сейчас в банке вакансий доступно свыше тысячи рабочих мест по этой профессии», — подчеркнул глава Башкирии, пожелав всем успехов в профессиональной деятельности.

Источник: «Молодёжная газета»
Фото: Полина Ильенко

Автор:
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