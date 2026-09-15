Юрист из Башкирии рассказал, за какие поступки на выборах грозит тюрьма

Многие до сих пор воспринимают избирательный бюллетень как обычную бумагу, а урну — как пластиковый ящик. Кажется, что бросить туда посторонний предмет, разлить краску или испортить бланк соседа по кабинке — это безобидная шалость или способ выразить протест. На деле же грань между административным штрафом и реальным сроком оказывается пугающе тонкой.

Урок из Бирска

Март 2024 года, Бирск. В здание местной школы, где проходит голосование, входит 21-летняя девушка. Она уже передала паспорт члену участковой избирательной комиссии, но опытный взгляд члена УИК замечает неладное: руки девушки испачканы чем-то зелёным. Он проявляет бдительность и даёт сигнал сотруднику полиции, который находился на участке.

«Когда девушка пошла в сторону избирательной урны, у неё был оттопыренный карман, откуда было видно горлышко бутылки. Мы её остановили, попросили вытащить бутылку из кармана. Она вытащила бутылку с уже снятой пробкой. Мы отвели её в сторонку, посадили на стул и вызвали оперативную группу полиции для проведения следственных мероприятий», — рассказал член УИК.

Бюллетени и оборудование остались целы благодаря внимательности комиссии. Девушка пыталась залить в ящик зелёнку. Итог: уголовное дело, приговор в виде 400 часов обязательных работ и судимость. Теперь этот факт навсегда останется в базах данных МВД. Такое «пятно» в резюме закрывает двери во многие государственные структуры, банки и крупные корпорации. С подпорченной биографией найти хорошую работу действительно трудно.

Где заканчивается «шутка» и начинается тюрьма

Юрист Мурат Абдеев объяснил разницу между бытовым представлением об ответственности и суровой реальностью Уголовного кодекса.

«Люди думают, что порча бюллетеней — это максимум штраф, но на самом деле это опасное заблуждение. Им активно пользуются мошенники, убеждая молодёжь совершить „невинную пакость“ ради лайков или выдуманного долга. Уголовная ответственность наступает за наиболее серьёзные посягательства на избирательный процесс, и список этих преступлений гораздо шире, чем кажется обычному человеку», — пояснил правозащитник.

К таким преступлениям относятся:

умышленная порча чужих бюллетеней (обливание зелёнкой или другим красящим веществом, их уничтожение);

поджог бюллетеней или урны для голосования;

повреждение урны или иного имущества комиссии с целью помешать голосованию;

иное умышленное воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан или работе избирательной комиссии.

Эти действия квалифицируются по статье 141 УК РФ как воспрепятствование осуществлению избирательных прав. Наказание: штраф от 100 000 до 300 000 рублей, исправительные работы до 2 лет либо лишение свободы до 5 лет.

Юрист привёл конкретный пример: 20-летнюю москвичку Алину Невмянову телефонные мошенники убедили вылить зелёнку в урну якобы для спасения родственников от долгов. Суд приговорил её к году лишения свободы в колонии-поселении. И подобных историй — десятки.

«Мошенникам всё равно, чья рука нажимает на „курок“ или сжимает бутылку с зелёнкой; отвечать будете вы лично», — подчеркнул он.

Важный нюанс: закон чётко разделяет преступление против государства и мелкое хулиганство. Вот деяния на участке, которые образуют административное правонарушение — менее тяжкие нарушения, не связанные с умышленным воспрепятствованием праву человека проголосовать:

нахождение на участке в состоянии опьянения, распитие спиртных напитков, курение;

нецензурная речь, нарушение общественного порядка;

ведение агитации в день голосования на территории участка;

создание помех работе избирательной комиссии или процессу голосования, в том числе распространение недостоверной информации об инцидентах на участке.

За такие нарушения не сажают в тюрьму — штрафуют, и суммы существенно «бьют» по кошельку. Главное отличие от уголовного преступления — отсутствие злого умысла остановить волеизъявление других людей.

Кого выбирают мишенью

Телефонные и интернет-мошенники целенаправленно ищут исполнителей среди молодёжи. Схема всегда одинакова: злоумышленник звонит подростку или студенту, представляется сотрудником ФСБ или Центробанка, сообщает о взломе Госуслуг или кредите, оформленном на родителей, и предлагает «лёгкий способ спасти ситуацию». От жертвы требуется зайти на участок, незаметно достать баллончик с краской или жидкость и нажать на клапан. За это обещают перевести крупную сумму денег.

Никаких денег жертва, разумеется, не получает. Зато она получает статус фигуранта уголовного дела. Заказчик остаётся анонимным, а исполнитель идёт под суд.

Памятка избирателю

Держите дистанцию. Если видите подозрительного человека возле урны, ведущего себя нервно, прячущего что-то в рукавах или карманах, — немедленно сообщите наблюдателю или члену комиссии. Не пытайтесь задержать его самостоятельно.

Если видите подозрительного человека возле урны, ведущего себя нервно, прячущего что-то в рукавах или карманах, — немедленно сообщите наблюдателю или члену комиссии. Не пытайтесь задержать его самостоятельно. Не верьте провокациям. Любые призывы «украсить» выборы, проверить прочность пластика урны зажигалкой или устроить перформанс — это прямая дорога к скамье подсудимых. Организаторы таких акций никогда не придут в суд вместе с вами.

Любые призывы «украсить» выборы, проверить прочность пластика урны зажигалкой или устроить перформанс — это прямая дорога к скамье подсудимых. Организаторы таких акций никогда не придут в суд вместе с вами. Проверяйте информацию. Если вам пишут в мессенджере о нарушениях на вашем участке, требующих немедленного вмешательства, сделайте скриншот и покажите его председателю комиссии или полицейскому. Не паникуйте.

Если вам пишут в мессенджере о нарушениях на вашем участке, требующих немедленного вмешательства, сделайте скриншот и покажите его председателю комиссии или полицейскому. Не паникуйте. Помните о последствиях. Прежде чем сделать что-то импульсивное, вспомните девушку из Бирска: четыреста часов метлы вместо диплома или первой зарплаты, запрет на выезд за границу и вечный вопрос от службы безопасности при приёме на любую серьёзную должность: «А что у вас случилось в марте 2024-го?»

Выборы пройдут, а последствия одной необдуманной выходки останутся на всю жизнь. Ваше будущее стоит дороже, чем минута сомнительной славы или чужой преступный приказ.

Источник и фото: ИА «Башинформ»