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18 Сентября , 06:05

Башкортостан к 10 утра дал 100% явку

Жители деревни Башкортостан в Аскинском районе показали, насколько важны сплочённость и гражданская ответственность. В первый день выборов депутатов Государственной Думы РФ они все вместе пришли на избирательный участок в селе Старые Казанчи — уже в 8 утра, и каждый выполнил свой гражданский долг.

Башкортостан к 10 утра дал 100% явкуБашкортостан к 10 утра дал 100% явку
Башкортостан к 10 утра дал 100% явку

В деревне сложилась добрая традиция превращать день выборов в настоящий праздник: жители идут по улице, поют песни, звучит гармонь — так голосование становится общим радостным событием.

Сейчас в деревне, где расположено девять домов, дружно живут 21 человек. Соседи и земляки искренне восхищаются их единением и патриотизмом. Жизнь здесь наполнена трудом: в каждом хозяйстве держат скот и птицу, осенью устраивают яркие и шумные праздники, посвящённые уборке урожая, а также проводят гусиные субботники. Особую известность деревне принесли местные пчеловоды.

Активное участие сельчан заметно во всём: они с готовностью выходят на субботники и помогают благоустраивать территорию, украшают свои дома, с душой организуют культурные, спортивные и религиозные праздники — на них съезжаются гости из соседних сёл. Важная черта деревенского уклада — уважительное отношение молодёжи к старшему поколению.

Кроме того, жители деревни Башкортостан выступают за здоровый образ жизни и отказ от алкоголя — и добились в этом заметных успехов: стали победителями муниципального этапа конкурса «Трезвое село‑2025».

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: газета «Йәнтөйәк» /  ВКонтакте

Башкортостан к 10 утра дал 100% явку
Башкортостан к 10 утра дал 100% явку
Башкортостан к 10 утра дал 100% явку
Башкортостан к 10 утра дал 100% явку
Башкортостан к 10 утра дал 100% явку
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