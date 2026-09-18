В Башкирии стартовали выборы

Сегодня избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.

Право голоса есть у всех граждан России старше 18 лет, кроме признанных судом недееспособными и отбывающих наказание в колонии.

В эти же дни в Башкортостане пройдёт традиционная акция «Рахмат» — в этот раз она полностью скидочная, без розыгрышей.

Телефон горячей линии по выборам: 8-800-200-00-20.

Предварительные итоги голосования станут известны к утру понедельника, 21 сентября. Общие результаты выборов в Госдуму ЦИК России определит не позднее 5 октября, а официально опубликует — не позднее 11 октября.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Олег Яровиков.