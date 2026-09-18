Жители Башкирии с самого утра пришли на избирательные участки

Атмосфера на участках разная, но везде — оживлённая. Так, в Караидельском районе старт выборов ознаменовался музыкой в исполнении местного «маэстро». В Уфе на участки заглядывают даже вместе с домашними питомцами. В Стерлитамаке с утра выстроилась небольшая очередь из желающих проголосовать.

Среди тех, кто не стал откладывать участие в выборах, оказались и вице‑премьеры правительства республики — Руслан Хабибов и Александр Шельдяев. Александр Шельдяев поделился в канале «Макс» своими мыслями: «Выбор сделан. Участие в выборах — это возможность выразить свою позицию и принять участие в общественно значимом процессе». Он также призвал жителей республики воспользоваться своим избирательным правом и сделать выбор.

Параллельно с выборами в республике стартовала акция «Рахмат». В этом году её формат изменился: она стала полностью скидочной, без проведения розыгрышей. Избиратели получают специальные купоны.

Голосование продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участковые комиссии будут открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.

Для проведения выборов задействованы разные площадки: учреждения культуры и образования, здания администраций муниципалитетов, объекты здравоохранения, помещения ЖКХ, общежития и другие.

Право принять участие в избирательных кампаниях всех уровней есть у 2 955 278 жителей республики.

Напомним, что в Башкирии начались выборы сразу трёх уровней: федеральные — по выбору депутатов Государственной Думы РФ, региональные — дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая РБ, а также муниципальные выборы.

Источник и фото: ИА «Башинформ»