В Башкирии сотрудники администрации станут операторами FPV-дронов

По словам руководителя Кировского района Илвира Нурдавлятова, эти люди займутся операторской работой с FPV-беспилотниками.

Глава района отметил, что среди уходящих — молодые и ответственные ребята, включая сотрудников районной администрации, которые ранее занимались обращениями граждан.

Их ждет подготовка во Владимирской области. После обучения они будут нести службу на территории республики: охранять промышленные предприятия и обеспечивать безопасность жителей. Илвир Нурдавлятов пожелал им удачи в освоении новой профессии и выразил признательность за их решимость и ответственный подход.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

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