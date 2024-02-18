Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеево , взбираемся на Торатау
Движенье – жизнь.
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Воскресный день выдался солнечным. Отчего бы не прокатиться с одной горки, а потом не забраться на другую, повыше? Вот ишеевские лошадки красивым строем идут с тебенёвки. А уж виды с вершины Торатау – загляденье.
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
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