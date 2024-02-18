-12 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
18 Февраля , 20:29

Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеево , взбираемся на Торатау

Движенье – жизнь.

Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау

Воскресный день выдался солнечным. Отчего бы не прокатиться с одной горки, а потом не забраться на другую, повыше? Вот ишеевские лошадки красивым строем идут с тебенёвки. А уж виды с вершины Торатау – загляденье.

Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Зима в Башкирии забавна: катаемся с горы возле Ишеевоо , взбираемся на Торатау
Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru