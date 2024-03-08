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8 Марта , 19:11

Смелая белка, не боящаяся людей, снята в Башкирии

Такие животные не совсем дикие, они обитают в городских парках.

В столице республики действует проект “Уфимское ожерелье”. Его цель – систематизация  и развитие пешеходных и велосипедных маршрутов в черте города. На одном из таких маршрутов белка и попала в объектив видеокамеры.

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