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2 Апреля , 16:27

Песню «Хомай» назвали символом башкирской культуры

Песню «Хомай», набравшую миллионы просмотров во всем мире, назвали символом башкирской культуры.

Песню «Хомай» назвали символом башкирской культуры
Песню «Хомай» назвали символом башкирской культуры

Ринат Культуманов, депутат Ишимбайского горсовета и участник специальной военной операции, опубликовал в социальных сетях пост, посвященный этой  песне проекта AY YOLA.

Он отметил, что композиция «Хомай», созданная на основе  башкирского эпоса «Урал-батыр», превратилась в подлинный символ башкирской культуры. Культуманов подчеркнул, что песня получила широкое признание и любовь не только в России, но и далеко за её пределами.

Как мы сообщали ранее,  в состав коллектива входят известные уфимские музыканты: Ринат Рамазанов — солист группы, Адель Шайхитдинова — солистка и Руслан Шайхитдинов (DJ Руслан Север) — музыкальный продюсер проекта.

Фото: скриншот видео.

Источник: ИА "Башинформ".

Ранее мы писали о том, что башкирская песня "Хомай" попала в ротацию федерального радио.

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