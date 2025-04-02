Песню «Хомай» назвали символом башкирской культуры

Ринат Культуманов, депутат Ишимбайского горсовета и участник специальной военной операции, опубликовал в социальных сетях пост, посвященный этой песне проекта AY YOLA.

Он отметил, что композиция «Хомай», созданная на основе башкирского эпоса «Урал-батыр», превратилась в подлинный символ башкирской культуры. Культуманов подчеркнул, что песня получила широкое признание и любовь не только в России, но и далеко за её пределами.

Как мы сообщали ранее, в состав коллектива входят известные уфимские музыканты: Ринат Рамазанов — солист группы, Адель Шайхитдинова — солистка и Руслан Шайхитдинов (DJ Руслан Север) — музыкальный продюсер проекта.

Фото: скриншот видео.

Источник: ИА "Башинформ".

Ранее мы писали о том, что башкирская песня "Хомай" попала в ротацию федерального радио.