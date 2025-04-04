В Башкирии спасли 2-летнего малыша, проглотившего 26 магнитных шариков

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, родители заметили пропажу шариков, когда мальчик начал кашлять. В больнице на рентгене обнаружили инородные тела, которые не перемещались, создавая риск повреждения кишечника.

Ребенка экстренно санитарной авиацией доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Магниты удалили хирургическим путем. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

Фото:минздрав РБ.

Источник: соцсети министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина.