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4 Апреля , 15:53

В Башкирии спасли 2-летнего малыша, проглотившего 26 магнитных шариков

Двухлетний ребенок проглотил 26 магнитов из конструктора.

В Башкирии спасли 2-летнего малыша, проглотившего 26 магнитных шариков
В Башкирии спасли 2-летнего малыша, проглотившего 26 магнитных шариков

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, родители заметили пропажу шариков, когда мальчик начал кашлять. В больнице на рентгене обнаружили инородные тела, которые не  перемещались, создавая риск повреждения кишечника.

Ребенка экстренно санитарной авиацией доставили  в Республиканскую детскую клиническую больницу.  Магниты удалили хирургическим путем. Сейчас  жизни малыша  ничего не угрожает.

Фото:минздрав РБ.

Источник:  соцсети министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина. 

В Башкирии спасли 2-летнего малыша, проглотившего 26 магнитных шариков
В Башкирии спасли 2-летнего малыша, проглотившего 26 магнитных шариков
В Башкирии спасли 2-летнего малыша, проглотившего 26 магнитных шариков
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