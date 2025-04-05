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5 Апреля , 11:44

Глава Башкирии рассказал о важности проекта по созданию двигателя АЛ-41СТ-25

Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью агентству «Башинформ» подчеркнул важность реализации проекта нового промышленного двигателя АЛ-41СТ-25 на предприятии "ОДК — УМПО" для промышленности республики.

Глава Башкирии рассказал о важности проекта по созданию двигателя АЛ-41СТ-25
Глава Башкирии рассказал о важности проекта по созданию двигателя АЛ-41СТ-25

Он отметил, что многие не осознают значимость этой работы. «Мы адаптируем боевые двигатели  для газоперекачивающих станций, что требует изменения принципа их работы. Это привлекло интерес Газпрома, так как газопроводы охватывают всю Россию. Учитывая то, что ранее многие газоперекачивающие станции работали на двигателях, поставляемых из недружественных стран, мы обеспечиваем технологический суверенитет », — сказал Хабиров.

Радий Фаритович также сообщил о планах серийного производства этих двигателей, что создаст новые рабочие места и обеспечит экономические выгоды. Он отметил, что важно иметь возможность переходить от военного к гражданскому производству. 

Сегодня Хабиров ознакомился с ходом испытаний второго опытного образца двигателя АЛ-41СТ-25 на УМПО в Уфе. В соцсетях Глава РБ назвал испытания "по-настоящему историческим событием".

Руководитель региона отметил, что инженерам республики удалось «посадить» на газоперекачивающую станцию авиационный двигатель, который поднимал в воздух самолеты. Это было сложной задачей.

"Теперь наша задача – запустить серийное производство", - написал Р.Ф. Хабиров и пожелал удвчи всем, кто работает над  проектом.

Источник: ИА "Башинформ", https://vk.com/wall413272232_1405749            

Фото: https://vk.com/wall413272232_1405749

Глава Башкирии рассказал о важности проекта по созданию двигателя АЛ-41СТ-25
Глава Башкирии рассказал о важности проекта по созданию двигателя АЛ-41СТ-25
Глава Башкирии рассказал о важности проекта по созданию двигателя АЛ-41СТ-25
Глава Башкирии рассказал о важности проекта по созданию двигателя АЛ-41СТ-25
Глава Башкирии рассказал о важности проекта по созданию двигателя АЛ-41СТ-25
Глава Башкирии рассказал о важности проекта по созданию двигателя АЛ-41СТ-25
Глава Башкирии рассказал о важности проекта по созданию двигателя АЛ-41СТ-25
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