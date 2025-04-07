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7 Апреля , 08:55

В Башкирии произошло ДТП с участием двух детей

На днях на улице Азина в городе Янаул 14-летний местный житель, управляя мопедом, совершил наезд на электросамокат, которым управлял 9-летний мальчик, переходивший проезжую часть по пешеходному переходу.

В Башкирии произошло ДТП с участием двух детей
В Башкирии произошло ДТП с участием двух детей

По информации пресс-службы госавтоинспекции, в результате происшествия никто не пострадал.

В отношении матери несовершеннолетнего водителя был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права на это. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних рассмотрят возможность привлечения родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание своего ребенка. Транспортное средство было помещено на штрафстоянку.

Источник и фото: пресс-служба госавтоинспекции

Автор:Юлия Кононова
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