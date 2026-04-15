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15 Апреля , 04:54

В Башкирии подросток устроил страшную аварию с четырьмя погибшими

В Белебеевском районе в результате ДТП с участием несовершеннолетнего водителя погибли четыре человека.

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В Башкирии подросток устроил страшную аварию с четырьмя погибшимиВ Башкирии подросток устроил страшную аварию с четырьмя погибшими
В Башкирии подросток устроил страшную аварию с четырьмя погибшими

 По предварительным данным, примерно в шесть утра на 28-м километре трассы Белебей – Приютово юный водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате аварии погибли четверо взрослых: мужчина 27 лет и три женщины — 29, 28 и 25 лет. Водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии.

На место происшествия для координации работы сотрудников ГИБДД и выяснения всех обстоятельств выехал врио начальника УГИБДД МВД по РБ полковник полиции Олег Дмитриев. 

Фото: пресс-служба ГАИ по РБ | Мах.

Источник ГАИ по РБ.

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