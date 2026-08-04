В Башкирии ветераны СВО назвали сына в честь львиной отваги родителей

Торжественную церемонию для первенца в Первой Уфимской соборной мечети провёл Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Малышу дали имя Арслан — в переводе с тюркского это означает «Лев».

В этом имени — отголосок мужества родителей. Глава семьи — боевой офицер, участник СВО, вернувшийся с передовой. Он награждён медалями «За отвагу», «За храбрость» I и II степеней.

Его супруга Алина — военный медик, спасавшая бойцов на передовой. Сегодня она — финалистка программы «Герои Башкортостана», обладательница медали Луки Крымского, наград ЛНР «За спасение жизни» и «За волю и веру». В мирной жизни она руководит Учебным центром тактической медицины БГМУ, входит в Молодёжную палату при Госсобрании РБ и является заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО Башкирии, курируя медицинскую и психологическую реабилитацию защитников.

Для Центрального духовного управления мусульман России поддержка семей военнослужащих — веление души. Обряд имянаречения для ребёнка ветеранов СВО стал искренним жестом признательности тем, кто с оружием в руках защищал будущее страны.

Фото: Алсу Сулейманова | из архива героев публикации.