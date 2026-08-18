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18 Августа , 10:43

В Башкирии определили ключевые цели развития ИИ в медицине

Вице-премьер Башкирии Олег Ли в ходе визита в ГКБ №13 Уфы заявил, что искусственный интеллект становится надёжным помощником врачей, позволяя переходить от эпизодического лечения к постоянному мониторингу здоровья пациентов.

В Башкирии определили ключевые цели развития ИИ в медицинеВ Башкирии определили ключевые цели развития ИИ в медицине
В Башкирии определили ключевые цели развития ИИ в медицине

Главная задача — обеспечить бесперебойную работу всех медицинских информационных систем, ежедневно обрабатывающих более 4,5 млн электронных карт. Этот объём данных, по его словам, — основа для развития ИИ-технологий.

Сейчас в республике действуют шесть сервисов поддержки врачебных решений для анализа радиологических изображений. По поручению Радия Хабирова правительство обновляет серверные мощности для внедрения новых диагностических решений.

Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин отметил высокую цифровую зрелость региона. Среди успешных практик — цифровые ЭКГ-аппараты в ФАПах, голосовой помощник контакт-центра и система WebioMed, проанализировавшая 4,79 млн карт и выявившая высокие риски у 1,59 млн пациентов. ИИ также применяется для интерпретации рентгена, КТ и маммограмм. В 13-й больнице система обработала почти 6,5 тыс. исследований, в 40% случаев указав на возможные патологии.

Врачи подчёркивают: ИИ не заменяет медицинских сотрудников, а берёт на себя рутину, ускоряет передачу данных и помогает принимать верные решения в большинстве случаев. Для развития технологий нужна надёжная инфраструктура и сертифицированные сервисы с доказанной эффективностью.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".

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