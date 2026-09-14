Радий Хабиров возмутился клановостью в судебной системе Башкирии

По данным КСП, с 2024 года руководство ВС РБ и члены их семей перевозились из Казани в Уфу и обратно. Служебный транспорт городской администрации использовался также для доставки подарков, а за счёт бюджета оплачивались гостиницы для сотрудников Верховного суда. Установлено 136 случаев — ущерб составил 661 тысячу рублей. Ранее КСП подтвердила злоупотребление гаражом мэрии, общая сумма неправомерных расходов превысила 3,3 млн рублей.

Хабиров обратил внимание на кадровую ситуацию. По его словам, с мая 2023 года, когда Шайдуллин возглавил Верховный суд РБ, в отставку ушли 149 судей, в основном около 45 лет. Вакансии замещаются судьями из Татарстана — сейчас это 22 человека. Из 120 судей ВС РБ 40 уволены, а пополнение — 10 человек из соседнего региона. Судьи из Татарстана возглавили Стерлитамакский, Сибайский, Октябрьский, Советский, Дюртюлинский и Нефтекамский городские суды.

«Что происходит в органах судейского сообщества республики? Для меня это стало откровением, — заявил Хабиров. — Председатель Совета судей Башкирии — судья из соседнего региона. Ещё трое членов совета — тоже оттуда. Первый зампредседателя Квалификационной коллегии судей — в прошлом судья Набережночелнинского горсуда, а сейчас вершит судьбы около 500 судей общей юрисдикции».

Курултай Башкирии 17 сентября на внеочередном заседании рассмотрит вопрос о коррупционных проявлениях в Верховном суде республики. Подготовлен проект обращения в Верховный суд России, Высшую квалификационную коллегию судей и Совет судей России.

Хабиров призвал не горячиться и дождаться результатов проверок: «Давайте перенесём эту историю до окончания проверок. Когда больше фактов будет, тогда вернёмся к этому вопросу».

Фото: правительство Башкирии | стоп-кадр видео.

Подробнее в источнике: ИА "Башинформ"