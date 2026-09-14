Воспитатель детсада из Башкирии стала заслуженным работником образования

С 7 по 11 сентября в Липецке состоялся V Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В состязании участвовали 131 педагог из 87 регионов России: 85 учителей и 46 воспитателей.

Республику Башкортостан на конкурсе представляли двое специалистов: Ляйсан Хасанова, учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 имени Анатолия Хохлова (Уфа), и Альбина Шарипова, воспитатель из Хайбуллинского района.

На церемонии закрытия конкурса министр просвещения РФ Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев назвали имена победителей. В номинации для педагогов дошкольных организаций лучшей признана Альбина Шарипова.

Труд и высокий профессионализм Альбины Илдусовны получили признание как на всероссийском, так и на республиканском уровне.

Выступая на церемонии награждения в ЦУРе, воспитатель поблагодарила за оценку своего труда: «Для меня было большой честью представлять нашу республику на всероссийском уровне. Надеюсь, что смогла достойно выступить и показать лучшие практики развития родной речи. Радий Фаритович, от имени всего педагогического сообщества Башкирии хочу выразить вам благодарность за возможности, которые создаются для изучения родных языков в дошкольных учреждениях — это действительно очень важно».

Источник и фото: ИА «Башинформ»