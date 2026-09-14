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14 Сентября , 07:54

Воспитатель детсада из Башкирии стала заслуженным работником образования

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил награду Альбине Шариповой - воспитателю детского сада № 3 «Шатлык» села Акъяр Хайбуллинского района. Ей присвоено почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан».

Воспитатель детсада из Башкирии стала заслуженным работником образованияВоспитатель детсада из Башкирии стала заслуженным работником образования
Воспитатель детсада из Башкирии стала заслуженным работником образования

С 7 по 11 сентября в Липецке состоялся V Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В состязании участвовали 131 педагог из 87 регионов России: 85 учителей и 46 воспитателей.

Республику Башкортостан на конкурсе представляли двое специалистов: Ляйсан Хасанова, учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 имени Анатолия Хохлова (Уфа), и Альбина Шарипова, воспитатель из Хайбуллинского района.

На церемонии закрытия конкурса министр просвещения РФ Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев назвали имена победителей. В номинации для педагогов дошкольных организаций лучшей признана Альбина Шарипова.

Труд и высокий профессионализм Альбины Илдусовны получили признание как на всероссийском, так и на республиканском уровне.

Выступая на церемонии награждения в ЦУРе, воспитатель поблагодарила за оценку своего труда: «Для меня было большой честью представлять нашу республику на всероссийском уровне. Надеюсь, что смогла достойно выступить и показать лучшие практики развития родной речи. Радий Фаритович, от имени всего педагогического сообщества Башкирии хочу выразить вам благодарность за возможности, которые создаются для изучения родных языков в дошкольных учреждениях — это действительно очень важно».

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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