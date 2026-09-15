Радий Хабиров поздравил выпускников первого потока «Героев Башкортоcтана»

Программа рассчитана на участников и ветеранов СВО: её цель — подготовить кадры для работы в органах власти, муниципалитетах и организациях республики. Обучение длилось год и состояло из четырёх модулей: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Участники осваивали основы законодательства и экономики, учились управленческим технологиям и командному взаимодействию, проходили стажировки в госорганах и на предприятиях, занимались под руководством наставников — специалистов, учёных, преподавателей и экспертов.

Конкурс на участие был высоким: из более чем 2 000 заявок от военнослужащих из свыше 40 регионов в финал попали 70 человек. Уже сейчас 23 выпускника (примерно каждый третий) трудоустроены в органах власти и различных организациях республики.

Радий Хабиров поблагодарил организаторов, преподавателей и наставников, подчеркнул значимость подвига ветеранов и выразил уверенность, что полученные знания помогут выпускникам стать компетентными управленцами. Он также заявил, что программа будет продолжена.

Ветеран СВО, военный медик с позывным «Игла» Алина Маннанова поблагодарила главу республики за возможность пройти переподготовку и за поддержку бойцов. Она заверила, что выпускники намерены активно применять новые навыки в работе. На церемонии Алина присутствовала вместе с мужем и двухмесячным сыном, который родился во время её обучения.

Источник и фото: ИА «Башинформ»