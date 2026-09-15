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15 Сентября , 15:01

Радий Хабиров поздравил выпускников первого потока «Героев Башкортоcтана»

В Уфе прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам первого потока кадровой программы «Герои Башкортостана» — она стала региональной версией федерального проекта «Время героев». В мероприятии принял участие глава республики Радий Хабиров.

Радий Хабиров поздравил выпускников первого потока «Героев Башкортоcтана»Радий Хабиров поздравил выпускников первого потока «Героев Башкортоcтана»
Радий Хабиров поздравил выпускников первого потока «Героев Башкортоcтана»

Программа рассчитана на участников и ветеранов СВО: её цель — подготовить кадры для работы в органах власти, муниципалитетах и организациях республики. Обучение длилось год и состояло из четырёх модулей: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Участники осваивали основы законодательства и экономики, учились управленческим технологиям и командному взаимодействию, проходили стажировки в госорганах и на предприятиях, занимались под руководством наставников — специалистов, учёных, преподавателей и экспертов.

Конкурс на участие был высоким: из более чем 2 000 заявок от военнослужащих из свыше 40 регионов в финал попали 70 человек. Уже сейчас 23 выпускника (примерно каждый третий) трудоустроены в органах власти и различных организациях республики.

Радий Хабиров поблагодарил организаторов, преподавателей и наставников, подчеркнул значимость подвига ветеранов и выразил уверенность, что полученные знания помогут выпускникам стать компетентными управленцами. Он также заявил, что программа будет продолжена.

Ветеран СВО, военный медик с позывным «Игла» Алина Маннанова поблагодарила главу республики за возможность пройти переподготовку и за поддержку бойцов. Она заверила, что выпускники намерены активно применять новые навыки в работе. На церемонии Алина присутствовала вместе с мужем и двухмесячным сыном, который родился во время её обучения.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Радий Хабиров поздравил выпускников первого потока «Героев Башкортоcтана»
Радий Хабиров поздравил выпускников первого потока «Героев Башкортоcтана»
Радий Хабиров поздравил выпускников первого потока «Героев Башкортоcтана»
Радий Хабиров поздравил выпускников первого потока «Героев Башкортоcтана»
Радий Хабиров поздравил выпускников первого потока «Героев Башкортоcтана»
Радий Хабиров поздравил выпускников первого потока «Героев Башкортоcтана»
Радий Хабиров поздравил выпускников первого потока «Героев Башкортоcтана»
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