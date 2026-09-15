В Башкирии школьница вытащила двух пенсионерок из воды

11 июля Жасмин отдыхала на реке вместе с друзьями и вдруг заметила, что две пенсионерки попали в сильное течение и не могут самостоятельно выбраться на берег. Не поддавшись панике, девочка тут же пришла на помощь: одной женщине она отдала свой надувной круг, а второй помогла добраться до берега.

За проявленную смелость и неравнодушие администрация района вручила Жасмин благодарственное письмо. На торжественную церемонию школьница пришла вместе с мамой.

Мама девочки, Гузель Уракова, рассказала, что дочь уже несколько лет занимается плаванием в бассейне «Таналык» — именно навыки в воде помогли девочке действовать уверенно и быстро. Также Гузель поделилась, что позже пенсионерки связались с ними, искренне поблагодарили Жасмин и даже перевели ей деньги.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Фаниля Баширова / администрация Хайбуллинского района