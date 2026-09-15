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Новости
15 Сентября , 04:26

В Башкирии ввели режим ЧС

В Башкирии ввели режим ЧС из-за гибели урожая после ливней.

В Башкирии ввели режим ЧСВ Башкирии ввели режим ЧС
В Башкирии ввели режим ЧС

Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации. Причиной стала гибель урожая после обильных дождей в Благоварском, Буздякском, Краснокамском, Татышлинском, Уфимском, Чишминском и Янаульском районах с 7 июля по 31 августа 2026 года.

Режим ЧС будет действовать до 31 сентября. Минсельхозу РБ и администрациям районов поручено реализовать план по смягчению последствий переувлажнения почвы, сильных ливней, ветра и града.

До 25 сентября организации должны представить в минсельхоз документы, подтверждающие ущерб от гибели культур и затраты на их выращивание. Контроль за исполнением возложен на вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Олег Яровиков.

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