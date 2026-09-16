С октября 2021 года депутаты из Башкортостана предложили 55 новых законопроектов в нижнюю палату российского парламента. Ещё 12 инициатив передались из предыдущих созывов. Для сравнения, Брянская областная дума заняла второе место с 41 законопроектом, а Законодательное Собрание Санкт-Петербурга — третье с 39 инициативами.

Евгений Минченко, руководитель холдинга «Минченко консалтинг», считает, что успех Курултая свидетельствует о глубокой интеграции Башкортостана в федеральные процессы.

Высокая активность парламента в значительной степени связана с опытом Главы Башкортостана Радия Хабирова, который с 2009 по 2016 год занимал должность заместителя начальника Управления Президента России по внутренней политике. Региональные законодательные органы обычно представляют инициативы, предварительно согласованные с федеральным центром. Ответственность за реализацию этих инициатив возлагается на субъекты федерации. Благодаря своему опыту, Хабиров помогает республике точно отслеживать федеральные тенденции и эффективно формировать законодательные инициативы.

Федеральные эксперты утверждают, что законы региона востребованы благодаря особенностям башкирского парламентаризма. Работа на местах позволяет оперативно реагировать на обращения граждан и потребности регионов. Многие законы, созданные в Башкортостане, применяются в других субъектах РФ и становятся основой для федеральных правовых актов. Это результат сильной юридической школы республики, основанной на российских традициях.

Радий Хабиров неоднократно подчёркивал, что в 2020–2022 годах ключевыми были законы о борьбе с пандемией и поддержке экономики. В 2024–2026 годах особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. Это показывает, что власти Башкирии оперативно реагируют на новые вызовы.

Первое место Курултая закладывает основу для дальнейшего продвижения республиканской экспертизы на федеральном уровне. Это укрепит статус Башкортостана как важного центра регионального законотворчества.

Это результат последовательной работы и конструктивного взаимодействия с федеральным центром. Председатель Госсобрания Башкортостана Илшат Тажитдинов отметил, что лидерство среди региональных парламентов России отражает качество совместной деятельности и систему подготовки законодательных инициатив в регионе. Важную роль играет сотрудничество с Главой республики Радием Хабировым, чей опыт на федеральном уровне и глубокое знание механизмов государственного управления помогают определить актуальные направления законотворчества и продвигать наши предложения.

Каждый законопроект основан на обращениях граждан, практике муниципалитетов, предложениях органов власти и результатах правоприменения. Госсобрание тщательно изучает эти материалы, разрабатывает качественные законодательные решения и добивается их поддержки. Поддержка Главы республики позволяет инициативам рассматриваться на федеральном уровне и решать общероссийские задачи.

Депутат Госсобрания Шамиль Валеев считает это следствием принципов работы, заложенных при Константине Толкачёве. Использование права на федеральную законотворческую инициативу стало традицией, которую начал Константин Борисович. С первого созыва он активно инициировал такие законопроекты, вовлекая весь Курултай в процесс.

Реакция Федерального Собрания на башкирские инициативы была разной, но Толкачёв никогда не терял надежды. Теперь успешных законопроектов стало больше. Валеев связывает это с тем, что Главой региона является правовед и заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Радий Хабиров, который хорошо знает тонкости российской политики.

Сложные времена, такие как пандемия COVID-19 и специальная военная операция, стимулируют законотворческую деятельность. Пример — региональный закон о ветеранах военной журналистики без аналогов. Продолжение этой практики представляет профессиональный вызов.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»