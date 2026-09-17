Радий Хабиров попросил отложить вопрос об отставке председателя ВС Башкирии

Депутат Виктор Гурьев предложил включить в повестку вопрос об обращении Госсобрания по поводу соблюдения законодательства и Кодекса судейской этики руководством Верховного суда РБ. По его словам, депутатское сообщество крайне обеспокоено кризисом в судейском корпусе, и ситуацию нельзя списать на отдельные недоразумения. Гурьев отметил, что разработан проект постановления, предполагающий правовую оценку действий руководства Верховного суда и прекращение полномочий его председателя Раиля Шайдуллина.

Радий Хабиров поддержал обеспокоенность депутатов, но попросил пока отложить рассмотрение вопроса, чтобы всё внимательно изучить. Депутаты согласились с этой позицией.

Позиция главы региона

Радий Хабиров подробно остановился на проблемах формирования судейского корпуса в республике. Он заявил, что действия председателя Верховного суда вызывают серьёзные вопросы, и перечислил несколько ключевых моментов.

Кадровые перестановки. С момента назначения Шайдуллина из Верховного суда РБ были уволены 40 судей. На их место пришли судьи из Самары и Татарстана — регионов, где ранее работал Шайдуллин. Десять судей из этих регионов сейчас работают в Верховном суде Башкирии. Хабиров отметил, что при общем количестве около 800 судей в республике существует широкий выбор кандидатов из числа местных специалистов. Межрегиональные назначения — нормальная практика, однако, по мнению главы региона, кадровые решения должны приниматься исходя из интересов правосудия, а не покровительства и клановости.

Назначения в районных судах. Председателями ряда районных и городских судов республики также стали выходцы из других регионов. В Уфе семь районных судов возглавляют приезжие судьи, включая Советский районный суд, который рассматривает меры пресечения по наиболее серьёзным уголовным делам, поскольку территориально находится рядом с главными правоохранительными органами.

Совет судей. Этот высший орган судейского сообщества республики, по словам Хабирова, возглавляет представитель другой республики, проработавший в Башкирии чуть более полугода. Большинство в Совете судей также составляют судьи из другого региона или Самары.

Квалификационная коллегия судей. Первый заместитель председателя коллегии и ещё трое её членов — выходцы из соседнего региона. Хабиров задался вопросом, почему человек, ранее работавший заведующим канцелярией в диагностическом центре, стал членом Квалификационной коллегии судей РБ. Он также сообщил, что общественники республики обратились к коллегии с просьбой рассмотреть факты, изложенные в СМИ, однако председатель коллегии этот вопрос не поставил. По словам Хабирова, это связано с тем, что сама председательница коллегии причастна к скандалу с использованием автомобилей гаража мэрии Уфы.

Скандал с автомобилями мэрии Уфы. Хабиров сообщил, что с 2024 года деятельность по использованию служебных автомобилей для перевозки судей в другую республику носит системный характер. Председатель Горсовета Уфы Наиль Васимов передал материалы контрольно‑счётной палаты для возбуждения уголовного дела. Прокуратура проводит проверку. Хабиров предположил, что если уголовное дело будет возбуждено, возможны очные ставки с участием Шайдуллина и водителей гаража.

Глава региона также вспомнил бывшего председателя Верховного суда РБ Земфиру Латыпову, при которой, по его словам, у людей была гарантия получения судебной защиты, даже если отдельные решения кому‑то не нравились.

Радий Хабиров подчеркнул, что выполнять возложенные на него обязанности по обеспечению безопасности, защите прав граждан и поддержанию законности в республике.

Итог заседания

Уважая позицию депутатов, глава региона попросил перенести рассмотрение вопроса и тщательно изучить все материалы. Депутаты приняли эту позицию и перешли к основной повестке заседания.

Источник и фото: ИА «Башинформ»