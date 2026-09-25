Жители Башкирии обнаружили в саду ядовитую змею

«Мы отловили в саду гадюку. Испугались, что она может заползти в дом. Раньше часто встречали эту змею на дороге, но в саду видим впервые», — рассказал автор видео.

Кандидат биологических наук, доцент БГПУ имени Акмуллы Винер Хабибуллин подтвердил: на видео — гадюка обыкновенная. Она ядовита.

«Змеи редко выходят к людям. Сейчас они ищут места для зимовки, в конце октября впадают в спячку. Поэтому гадюка легко могла оказаться под фундаментом дома», — пояснил эксперт.

При встрече с рептилией нельзя пытаться её трогать или ловить — нужно медленно отойти назад и обойти стороной, смотреть под ноги и ходить по траве в сапогах. Убивать змей нельзя: они сами не нападают, а обыкновенная гадюка занесена в Красную книгу.

Источник и видео: ИА "Башинформ"

Фото: скриншот видео.