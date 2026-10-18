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18 Октября , 12:27

«Возвращение романса»

Так назвал свою новую концертную программу музыкальный дуэт «Лорелея», с которой пианистка Ольга Анатольевна Марущак и вокалистка Римма Хатиповна Каримова выступили перед любителями музыкального творчества в «Мастерской искусств» - библиотеке N 3.

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«Возвращение романса»«Возвращение романса»
«Возвращение романса»

Романсы - салонные, дворянские, жестокие, городские, цыганские, тюремные, офицерские, авторские - не могут наскучить слушателям, они всегда востребованы и всюду уместны: и в парадной зале, и в скромном кабинете, и в цыганском таборе, и на привале у костра…
Ольга Анатольевна как всегда страстно и доступно рассказала публике об истории возникновения и развития жанра романса, а в дуэте с Риммой Хатиповной они блестяще исполнили как старинные, так и современные романсы.
Под библиотечными сводами звучали романсы на музыку О скара Фельцмана и Бориса Фомина, Бориса Прозоровского и Александра Варламова, Александра Даргомыжского и Арчибальда Джойса. 
Зрители, среди которых были люди разных возрастов, с удовольствием слушали романсы «Печали свет», «Астры», «Бабий век» на стихи Ларисы Рубальской, Ирины Ливензон, Станислава Говорухина, музыку к которым сочинили Давид Тухманов и Евгений Крылатов.
Много теплых слов в адрес вокалиста и концертмейстера прозвучало на осеннем концерте «Лорелеи», которая  обещает вновь выступить в декабре с праздничной предновогодней программой:
    ⁃    Пока звучит музыка, пока нам с вами нравится общаться друг с другом и делиться своим творчеством, мы будем это делать, - сказали Ольга Анатольевна и Римма Хатиповна. - Спасибо нашей любимой библиотеке и всем нашим слушателям за возможность объясняться миру в любви лучшим на свете языком - языком музыки!


Марина Воронова
Фото автора

«Возвращение романса»
«Возвращение романса»
«Возвращение романса»
«Возвращение романса»
«Возвращение романса»
«Возвращение романса»
«Возвращение романса»
«Возвращение романса»
«Возвращение романса»
«Возвращение романса»
«Возвращение романса»
«Возвращение романса»
«Возвращение романса»
Автор:Марина Воронова
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