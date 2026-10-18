«Возвращение романса»

Романсы - салонные, дворянские, жестокие, городские, цыганские, тюремные, офицерские, авторские - не могут наскучить слушателям, они всегда востребованы и всюду уместны: и в парадной зале, и в скромном кабинете, и в цыганском таборе, и на привале у костра…

Ольга Анатольевна как всегда страстно и доступно рассказала публике об истории возникновения и развития жанра романса, а в дуэте с Риммой Хатиповной они блестяще исполнили как старинные, так и современные романсы.

Под библиотечными сводами звучали романсы на музыку О скара Фельцмана и Бориса Фомина, Бориса Прозоровского и Александра Варламова, Александра Даргомыжского и Арчибальда Джойса.

Зрители, среди которых были люди разных возрастов, с удовольствием слушали романсы «Печали свет», «Астры», «Бабий век» на стихи Ларисы Рубальской, Ирины Ливензон, Станислава Говорухина, музыку к которым сочинили Давид Тухманов и Евгений Крылатов.

Много теплых слов в адрес вокалиста и концертмейстера прозвучало на осеннем концерте «Лорелеи», которая обещает вновь выступить в декабре с праздничной предновогодней программой:

⁃ Пока звучит музыка, пока нам с вами нравится общаться друг с другом и делиться своим творчеством, мы будем это делать, - сказали Ольга Анатольевна и Римма Хатиповна. - Спасибо нашей любимой библиотеке и всем нашим слушателям за возможность объясняться миру в любви лучшим на свете языком - языком музыки!



Марина Воронова

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