Дети. Юмор. Фестиваль 

Фестиваль «КВН. Дети» собрал в ГДК 17 детских команд из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Кумертау, Мелеуза. Фестиваль, организаторами которого стали отдел образования администрации городского округа и КВН юга РБ, разбили на четыре блока, в каждом из которых по несколько команд кадетов, гимназистов, школьников, воспитанников детских центров сражались за выход в четвертьфинал юниор-лиги КВН.

Итогом фестиваля стали не только путёвки в одну четвертую финала, но и дипломы за лучшие мужские и женские роли, ща лучшую шутку, а также за победу и призовые места.

Подробности игры - в одном из ближайших номеров нашей газеты. А фотографии Полины Рафиковой - уже здесь и сейчас.



Марина Воронова