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Новости
19 Октября , 18:30

Дети. Юмор. Фестиваль 

В Стерлитамаке стартовал сезон 2026-2027 года официальной лиги КВН юга РБ.

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Дети. Юмор. ФестивальДети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль 

Фестиваль «КВН. Дети» собрал в ГДК 17 детских команд из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Кумертау, Мелеуза. Фестиваль, организаторами которого стали отдел образования администрации городского округа и КВН юга РБ, разбили на четыре блока, в каждом из которых по несколько команд кадетов, гимназистов, школьников, воспитанников детских центров сражались за выход в четвертьфинал юниор-лиги КВН. 
Итогом фестиваля стали не только путёвки в одну четвертую финала, но и дипломы за лучшие мужские и женские роли, ща лучшую шутку, а также за победу и призовые места.
Подробности игры - в одном из ближайших номеров нашей газеты. А фотографии Полины Рафиковой - уже здесь и сейчас.


Марина Воронова

Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль
Дети. Юмор. Фестиваль 
Автор:Марина Воронова
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