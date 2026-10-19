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19 Октября , 04:50

Николетта и Фаиз: в Башкирии назвали редкие имена малышей

Информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС представил обновлённую статистику по именам, которые родители в республике выбирали для своих детей.

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Николетта и Фаиз: в Башкирии назвали редкие имена малышейНиколетта и Фаиз: в Башкирии назвали редкие имена малышей
Николетта и Фаиз: в Башкирии назвали редкие имена малышей

Данные охватывают как наиболее востребованные, так и редкие варианты.

Среди необычных женских имён, зарегистрированных в регионе, — Николетта, Мирабелла, Милава, Реяна и Ёсуман. В числе редких мужских имён оказались Низам, Макс, Фаиз, Анир и Хабибуллох.

Что касается популярности, то девочек в Башкирии чаще всего нарекают Амелией, Ясминой, Софией, Аминой и Евой. Для мальчиков родители наиболее часто выбирают имена Амир, Эмир, Тимур, Мирон и Михаил.

По данным портала Реестр ЗАГС.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ».

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