Три года поддержки

16 октября стерлитамакское представительство общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» отметило три года работы. Праздничная встреча стала поводом вспомнить достижения участниц, поделиться успешными бизнес-кейсами и обсудить возможности, которые открывает объединение предпринимательниц.

Поздравить ассоциацию пришли руководитель пресс-службы администрации Стерлитамака Ольга Туриянова и бизнес-шериф Айнур Юнусов. Он поприветствовал собравшихся и поздравил участниц с днём рождения. Ольга Туриянова отметила, что за три года у объединения появились хорошие результаты и поводы для гордости.

К поздравлениям присоединились бизнес-подруги из Ишимбая и Чишминского района. Гости пожелали ассоциации дальнейшего процветания, новых достижений и успешного развития. Такие встречи помогают не только поддерживать добрые отношения, но и укреплять профессиональные связи между предпринимательницами.



От идеи к собственному делу

За три года участницы ассоциации накопили немало историй, показывающих, как меняется бизнес благодаря новым знаниям, настойчивости и поддержке единомышленниц. Во время встречи вспомнили успешные кейсы предпринимательниц, в которых за профессиональными результатами стоят конкретные решения и большая работа.

Один из примеров — история Екатерины Кривохат. За три года в ассоциации она прошла путь от домашнего кондитера до руководителя кондитерской студии площадью 50 квадратных метров. Сегодня Екатерина проводит мастер-классы, организует детские праздники и корпоративы. При содействии центра «Мой бизнес» она получила сертификат качества ГОСТ на зефир.

Подобные примеры показывают, что развитие предпринимательства не всегда ограничивается увеличением объёмов производства или расширением ассортимента. Для кого-то важным шагом становится выход на новую аудиторию, для кого-то — укрепление профессиональной репутации, освоение новых инструментов продвижения или поиск партнёров.

В ассоциации встречаются женщины с разным опытом и специализацией. Их объединяет стремление развивать своё дело, делиться знаниями и использовать возможности для профессионального роста.



Возможности для роста

О направлениях работы ассоциации рассказала руководитель стерлитамакского представительства «Женщины бизнеса» Вера Ротова.

Среди возможностей, доступных участницам, — региональные форумы, бизнес-бриджи, межгородские инициативы и расширение деловых связей. Эти форматы помогают знакомиться с предпринимателями из других регионов, обмениваться опытом, находить партнёров и представлять собственные проекты профессиональному сообществу.

Отдельное направление — развитие личного бренда и экспертности. Выступления на форумах, участие в качестве спикеров и представление своих проектов на профессиональных площадках позволяют предпринимательницам повышать узнаваемость и укреплять репутацию в своей сфере.

Вера Ротова также рассказала о возможностях, связанных с участием в грантовых программах и получением субсидий, установлением деловых контактов и выходом на региональный и федеральный уровни. Таким образом, ассоциация становится для участниц площадкой не только для общения, но и для поиска инструментов дальнейшего развития.

Тема продвижения и личного бренда хорошо знакома и самой Вере Ротовой. Она бренд-продюсер и маркетолог с 20-летним опытом, ментор по развитию личного бренда, автор форума «Женщина Бренд» и соорганизатор проекта «Блогер года». По собственной методике Вера обучила более 300 специалистов. С января 2026 года она возглавляет стерлитамакское представительство ассоциации.



Вместе к новым достижениям

Трёхлетие «Женщин бизнеса» стало поводом подвести промежуточные итоги и посмотреть вперёд. За это время участницы получили возможность обмениваться опытом, рассказывать о своих проектах, расширять круг деловых знакомств и находить новые направления для развития.

Впереди — новые встречи, профессиональные площадки и совместные инициативы. А главное, остаётся возможность учиться друг у друга и поддерживать тех, кто готов двигаться дальше.

Праздничная встреча завершилась в неформальной обстановке, но её деловая часть ещё раз напомнила: за успехом предпринимателя стоят не только личные усилия, но и люди, с которыми можно разделить опыт, обсудить идеи и найти поддержку.



Ангелина НУГУМАНОВА

Фото: Ангелина СТЕПАНОВА