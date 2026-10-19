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19 Октября , 18:55

Три года поддержки

Ассоциация «Женщины бизнеса» отметила день рождения!

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Три года поддержкиТри года поддержки
Три года поддержки

16 октября стерлитамакское представительство общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» отметило три года работы. Праздничная встреча стала поводом вспомнить достижения участниц, поделиться успешными бизнес-кейсами и обсудить возможности, которые открывает объединение предпринимательниц.

Поздравить ассоциацию пришли руководитель пресс-службы администрации Стерлитамака Ольга Туриянова и бизнес-шериф Айнур Юнусов. Он поприветствовал собравшихся и поздравил участниц с днём рождения. Ольга Туриянова отметила, что за три года у объединения появились хорошие результаты и поводы для гордости.

К поздравлениям присоединились бизнес-подруги из Ишимбая и Чишминского района. Гости пожелали ассоциации дальнейшего процветания, новых достижений и успешного развития. Такие встречи помогают не только поддерживать добрые отношения, но и укреплять профессиональные связи между предпринимательницами.

 
От идеи к собственному делу
За три года участницы ассоциации накопили немало историй, показывающих, как меняется бизнес благодаря новым знаниям, настойчивости и поддержке единомышленниц. Во время встречи вспомнили успешные кейсы предпринимательниц, в которых за профессиональными результатами стоят конкретные решения и большая работа.

Один из примеров — история Екатерины Кривохат. За три года в ассоциации она прошла путь от домашнего кондитера до руководителя кондитерской студии площадью 50 квадратных метров. Сегодня Екатерина проводит мастер-классы, организует детские праздники и корпоративы. При содействии центра «Мой бизнес» она получила сертификат качества ГОСТ на зефир.

Подобные примеры показывают, что развитие предпринимательства не всегда ограничивается увеличением объёмов производства или расширением ассортимента. Для кого-то важным шагом становится выход на новую аудиторию, для кого-то — укрепление профессиональной репутации, освоение новых инструментов продвижения или поиск партнёров.

В ассоциации встречаются женщины с разным опытом и специализацией. Их объединяет стремление развивать своё дело, делиться знаниями и использовать возможности для профессионального роста.

 
Возможности для роста
О направлениях работы ассоциации рассказала руководитель стерлитамакского представительства «Женщины бизнеса» Вера Ротова.

Среди возможностей, доступных участницам, — региональные форумы, бизнес-бриджи, межгородские инициативы и расширение деловых связей. Эти форматы помогают знакомиться с предпринимателями из других регионов, обмениваться опытом, находить партнёров и представлять собственные проекты профессиональному сообществу.

Отдельное направление — развитие личного бренда и экспертности. Выступления на форумах, участие в качестве спикеров и представление своих проектов на профессиональных площадках позволяют предпринимательницам повышать узнаваемость и укреплять репутацию в своей сфере.

Вера Ротова также рассказала о возможностях, связанных с участием в грантовых программах и получением субсидий, установлением деловых контактов и выходом на региональный и федеральный уровни. Таким образом, ассоциация становится для участниц площадкой не только для общения, но и для поиска инструментов дальнейшего развития.

Тема продвижения и личного бренда хорошо знакома и самой Вере Ротовой. Она бренд-продюсер и маркетолог с 20-летним опытом, ментор по развитию личного бренда, автор форума «Женщина Бренд» и соорганизатор проекта «Блогер года». По собственной методике Вера обучила более 300 специалистов. С января 2026 года она возглавляет стерлитамакское представительство ассоциации.

 
Вместе к новым достижениям
Трёхлетие «Женщин бизнеса» стало поводом подвести промежуточные итоги и посмотреть вперёд. За это время участницы получили возможность обмениваться опытом, рассказывать о своих проектах, расширять круг деловых знакомств и находить новые направления для развития.

Впереди — новые встречи, профессиональные площадки и совместные инициативы. А главное, остаётся возможность учиться друг у друга и поддерживать тех, кто готов двигаться дальше.

Праздничная встреча завершилась в неформальной обстановке, но её деловая часть ещё раз напомнила: за успехом предпринимателя стоят не только личные усилия, но и люди, с которыми можно разделить опыт, обсудить идеи и найти поддержку.

 
Ангелина НУГУМАНОВА 

Фото: Ангелина СТЕПАНОВА

Автор:Ангелина Нугуманова
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