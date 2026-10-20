Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2027 году

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней: утверждён график праздничных и выходных. Премьер‑министр Михаил Мишустин подписал постановление, закрепляющее праздничные и выходные дни на 2027 год. Согласно документу, новогодние каникулы будут длиться 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Поскольку 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, эти нерабочие дни решено перенести: 2 января — на пятницу, 5 ноября, а 3 января — на пятницу, 31 декабря. Также запланирован перенос выходного с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

Полный список нерабочих праздничных периодов в 2027 году:

21–23 февраля; 6–8 марта;

1–3 мая; 8–10 мая;

12–14 июня; 4–7 ноября.

Фото: правительство РФ | официальный канал в ВК.