-1 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
20 Октября , 06:57

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2027 году

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней: утверждён график праздничных и выходных.

Добавить в предпочтительные источники Google
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2027 годуПравительство утвердило праздничные и выходные дни в 2027 году
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2027 году

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней: утверждён график праздничных и выходных.  Премьер‑министр Михаил Мишустин подписал постановление, закрепляющее праздничные и выходные дни на 2027 год. Согласно документу, новогодние каникулы будут длиться 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Поскольку 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, эти нерабочие дни решено перенести: 2 января — на пятницу, 5 ноября, а 3 января — на пятницу, 31 декабря. Также запланирован перенос выходного с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

Полный список нерабочих праздничных периодов в 2027 году:

21–23 февраля; 6–8 марта;

1–3 мая; 8–10 мая;

12–14 июня; 4–7 ноября.

  Фото: правительство РФ | официальный канал в ВК.

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru