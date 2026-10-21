17‑летнюю жительницу Башкирии будут судить за продажу карты мошенникам

В Уфе девушка купила у однокурсницы карту вместе с доступом к ней за 3 000 рублей и выставила её на продажу в мессенджере — в итоге продала неизвестному за 8 000 рублей.

Счёт использовали для обналичивания похищенных денег. Теперь студентке вменяют неправомерный оборот платёжных средств: дело направлено в Кировский районный суд. Ещё двое знакомых, вовлечённых в схему, будут отвечать по отдельным делам.

История наглядно показывает, как даже «мелкая» сделка с картой может привести к уголовной ответственности.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Наталья Овчарук | архив ИА «Башинформ».