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Новости
21 Октября , 10:35

17‑летнюю жительницу Башкирии будут судить за продажу карты мошенникам

Прокуратура республики рассказала, как простая, на первый взгляд, сделка обернулась уголовным делом.

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17‑летнюю жительницу Башкирии будут судить за продажу карты мошенникам17‑летнюю жительницу Башкирии будут судить за продажу карты мошенникам
17‑летнюю жительницу Башкирии будут судить за продажу карты мошенникам

В Уфе девушка купила у однокурсницы карту вместе с доступом к ней за 3 000 рублей и выставила её на продажу в мессенджере — в итоге продала неизвестному за 8 000 рублей.

Счёт использовали для обналичивания похищенных денег. Теперь студентке вменяют неправомерный оборот платёжных средств: дело направлено в Кировский районный суд. Ещё двое знакомых, вовлечённых в схему, будут отвечать по отдельным делам.

История наглядно показывает, как даже «мелкая» сделка с картой может привести к уголовной ответственности.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Наталья Овчарук | архив ИА «Башинформ».

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