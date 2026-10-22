+4 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
22 Октября , 11:21

Астроном объяснила, почему в Башкирии стоят невероятно живописные закаты

Два вечера подряд жители и гости Стерлитамака активно делятся в соцсетях снимками и видео невероятно красивых закатов. В кадре — необычное сочетание красок: в небе переплелись красный, жёлтый, фиолетовый, розовый и голубой оттенки.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ангелина Нугуманова Астроном объяснила, почему в Башкирии стоят невероятно живописные закатыАнгелина Нугуманова Астроном объяснила, почему в Башкирии стоят невероятно живописные закаты
Астроном объяснила, почему в Башкирии стоят невероятно живописные закатыФото:Ангелина Нугуманова
Полина РафиковаПолина Рафикова
Фото:Полина Рафикова
Марина ВороноваМарина Воронова
Фото:Марина Воронова

Одни пользователи восхищаются природной палитрой, другие недоумевают: что стоит за этим эффектным явлением?

Разъяснила ситуацию астроном  планетария Уфы Тамара Денисова. Эксперт объяснила природу ярких закатов особенностями состояния атмосферы в регионе.

По словам специалиста, в Башкирии уже долгое время держится сухая и ясная погода, дождей практически не было. Из‑за этого в воздухе накопилось значительное количество пыли и аэрозолей. На закате Солнце опускается к горизонту, и его лучи преодолевают гораздо более длинный путь сквозь атмосферу по сравнению с дневным временем.

«Свет, проходя через воздух, рассеивается — в первую очередь в синей части спектра. Поэтому до поверхности Земли в основном доходят красные, оранжевые и жёлтые лучи. Чем длиннее путь света, тем сильнее рассеиваются синие лучи и тем насыщеннее выглядят тёплые оттенки. При повышенной концентрации пыли и аэрозолей эффект усиливается. Заходящее Солнце подсвечивает облака, они отражают оставшиеся красные и жёлтые тона и приобретают характерный „кровавый“ оттенок, — пояснила Тамара Денисова. — Такие красные закаты традиционно считаются признаком устойчивой сухой и ясной погоды».

Фото: Полина Рафикова, Ангелина Нугуманова, Марина Воронова.

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru