Астроном объяснила, почему в Башкирии стоят невероятно живописные закаты

Одни пользователи восхищаются природной палитрой, другие недоумевают: что стоит за этим эффектным явлением?

Разъяснила ситуацию астроном планетария Уфы Тамара Денисова. Эксперт объяснила природу ярких закатов особенностями состояния атмосферы в регионе.

По словам специалиста, в Башкирии уже долгое время держится сухая и ясная погода, дождей практически не было. Из‑за этого в воздухе накопилось значительное количество пыли и аэрозолей. На закате Солнце опускается к горизонту, и его лучи преодолевают гораздо более длинный путь сквозь атмосферу по сравнению с дневным временем.

«Свет, проходя через воздух, рассеивается — в первую очередь в синей части спектра. Поэтому до поверхности Земли в основном доходят красные, оранжевые и жёлтые лучи. Чем длиннее путь света, тем сильнее рассеиваются синие лучи и тем насыщеннее выглядят тёплые оттенки. При повышенной концентрации пыли и аэрозолей эффект усиливается. Заходящее Солнце подсвечивает облака, они отражают оставшиеся красные и жёлтые тона и приобретают характерный „кровавый“ оттенок, — пояснила Тамара Денисова. — Такие красные закаты традиционно считаются признаком устойчивой сухой и ясной погоды».

Фото: Полина Рафикова, Ангелина Нугуманова, Марина Воронова.