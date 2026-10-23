Предприниматели и общественные деятели о любви к «Стерлитамакскому рабочему»

Кто-то выписывает «Стерлитамакский рабочий» много лет, кто-то помнит первую публикацию о себе ещё со школьных времён, а кто-то ценит возможность узнавать главные городские новости на страницах одного издания. Но всех объединяет одно: газета остаётся важной частью информационной жизни города.

На конкурсе «Предприниматель года», объединившем представителей делового сообщества Стерлитамака, работал стол подписки на газету. Гости могли оформить подписку, пообщаться с представителями редакции и поделиться тем, почему продолжают читать городское издание.

Новости, которым доверяют

Бизнес-шериф Стерлитамака Айнур Юнусов назвал «Стерлитамакский рабочий» флагманским изданием города. По его словам, он сам регулярно выписывает газету и ценит её за широкий охват городской жизни.

— Я всегда выписываю газету. Она о людях, о бизнесе, а это мне интересно. Издание затрагивает все сферы жизни города и остаётся достоверным источником информации, — поделился он.

Для предпринимателей и общественных деятелей особенно важно понимать, чем живёт город, какие события происходят и что меняется вокруг. Газета позволяет следить за этой повесткой и видеть жизнь Стерлитамака с разных сторон.

Блогер и бренд-продюсер Вера Ротова тоже высоко оценила работу редакции.

— Это самая главная газета города, самые актуальные новости, свежая повестка, интересный журналистский слог, интересные авторы, — сказала она.

Активный участник жизни предпринимательского сообщества и городских инициатив Екатерина Шевнина призналась, что любит «Стерлитамакский рабочий» за свежие и актуальные новости.

Газета — часть личной истории

Для некоторых читателей связь с городским изданием началась задолго до того, как они стали предпринимателями или общественными деятелями.

У Светланы Нагаевой, директора спортивного клуба единоборств «Олимп», с газетой связаны воспоминания о детстве.

— Когда я училась в первом классе, наш класс фотографировали, и я сразу попала на страницы нашей главной городской газеты «Стерлитамакский рабочий». С тех пор газету люблю и всегда выписываю, — рассказала она.

Такие истории напоминают, что газета — не только новости и статьи. На её страницах остаются события, которые дороги самим горожанам: школьные фотографии, важные встречи, достижения земляков. И спустя годы эти публикации становятся частью семейных воспоминаний.

Быть в курсе жизни города

Диана Грешнова, заместитель руководителя Стерлитамакского представительства ассоциации «Женщины бизнеса», пришла на конкурс поддержать участниц объединения. Шесть его представительниц были номинированы на премию «Предприниматель года». Говоря о городской газете, она подчеркнула, что ценит возможность узнавать новости Стерлитамака в одном месте.

— Это оплот стабильности и достоверной информации нашего города, — отметила она.

У каждого из героев свои причины читать «Стерлитамакский рабочий». Для одних это интерес к предпринимательству и городской повестке, для других — доверие к информации, для третьих — личные воспоминания, которые связывают с газетой целые годы жизни.

Но все эти истории объединяет интерес к родному городу и желание знать, чем он живёт. Именно из таких читательских историй складывается связь между изданием и его аудиторией — связь, которая сохраняется не один год.



Ангелига НУГУМАНОВА

Фото Ангелины НУГУМАНОВОЙ