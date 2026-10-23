Предприниматели развивают город

Предпринимательство — это не только собственное дело и финансовые результаты. Это рабочие места, новые идеи, услуги, которыми пользуются горожане, и готовность брать на себя ответственность за развитие родного города. Именно таким людям был посвящён конкурс «Предприниматель года», объединивший представителей делового сообщества Стерлитамака.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация предпринимателей Стерлитамака при поддержке администрации города. Вечер стал площадкой для признания профессиональных достижений, общения и новых знакомств. Гостей ждали торжественная церемония награждения и творческие номера.

Приветствуя участников, бизнес-шериф Стерлитамака Айнур Юнусов подчеркнул, что конкурс уже стал для города традиционным.

— Предприниматель — это не просто человек, который занимается бизнесом. В первую очередь это человек, который берёт ответственность, создаёт рабочие места, участвует в экономике нашего города, делает наш город лучше. Спасибо предпринимателям за ваш труд, — отметил он.

Айнур Юнусов также поблагодарил Ассоциацию предпринимателей Стерлитамака и администрацию города за организацию муниципального этапа конкурса, пожелав участникам дальнейших успехов и процветания.

Руководитель Ассоциации предпринимателей Стерлитамака Екатерина Ерофеева призналась, что подготовка к мероприятию была долгой и непростой.

— Сегодня мы чествуем всех, кто не боится брать на себя ответственность, превращать смелые идеи в работающий бизнес. Ваш пример доказывает, что успех — это не случайность, а результат стойкости и упорного труда. Этот конкурс также является отличной площадкой для новых полезных знакомств, — сказала она.

Екатерина Ерофеева поблагодарила городскую администрацию за поддержку предпринимательского сообщества и пожелала участникам уверенности в своих силах, хороших команд и лояльных клиентов. Ведь важно, чтобы бизнес приносил не только прибыль, но и пользу городу.

От производства до социальных инициатив

В этом году награды вручали в самых разных номинациях. Победителем в сфере производства стал Николай Дмитриевич Артамонов, в розничной торговле — Константин Александрович Семибратченко, в области транспорта и транспортной логистики — Игорь Владимирович Пылаев.

В сфере туризма отметили Полину Анатольевну Кулясову, в сфере бытовых услуг и услуг автосервиса — Альфию Миневарисовну Гималову, в общественном питании — Максима Анатольевича Баландаева.

В номинации «Лучший предприниматель года в сфере медицины и косметологии» гран-при получили директор Артём Александрович Кириллов и учредитель Руслан Ришатович Галикеев. В этой же сфере награду получила Эльвира Рамилевна Алимгафарова.

Лучшим семейным бизнесом года признали дело Евгения Юрьевича Костина. За развитие народных художественных промыслов и ремёсел отметили Марию Александровну Тимергалееву.

Отдельное внимание уделили новым идеям и возможностям для развития. Лучшим молодым предпринимателем года стал Артур Марселевич Хасанов, в области инноваций и новых технологий победила Галина Сергеевна Николаева, в сфере консалтинговых услуг для бизнеса — Анна Анатольевна Идрисова. Лучшим социальным предпринимателем года назвали Светлану Ринатовну Нагаеву, а в номинации «Креативная индустрия» награду получила директор ООО «Термы в Громаде» Альбина Альбертовна Бикметова.

В заключительной части церемонии отметили вклад предпринимателей в общественную жизнь города. В номинации «Лучший предприниматель года среди ветеранов, участников СВО и членов их семей» награду получила Лилия Ильдаровна Равилова. За активную жизненную позицию отметили Динару Ринатовну Рахмангулову, за выдающиеся достижения в сфере социального предпринимательства — Светлану Алексеевну Житкову.

За особый вклад в общественную и предпринимательскую жизнь Стерлитамака наградили Веру Ринатовну Ротову — блогера и бренд-продюсера, которая занимается развитием личных брендов и участвует в создании городских проектов и профессиональных сообществ.

Торжественную атмосферу дополнили выступления вокально-эстрадного коллектива «Феерия» под руководством Юлии Юрьевны Мухиной и студии танца «Импульс», которой руководит Аниса Фарвазовна Сафиуллина. Музыкальные и танцевальные номера стали частью вечера, объединившего деловое общение и творческую программу.

На мероприятии работал и стол подписки на газету «Стерлитамакский рабочий». Гости могли оформить подписку на городское издание и пообщаться с представителями редакции. Разговоры о газете стали ещё одним поводом вспомнить о том, как важно оставаться в курсе событий родного города.

Конкурс «Предприниматель года» завершился награждением победителей, но его смысл не ограничивается дипломами и наградами. За каждым признанием стоят труд, ответственность и стремление двигаться вперёд.



Ангелина НУГУМАНОВА

Фото Полины РАФИКОВОЙ