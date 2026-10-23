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23 Октября , 04:48

Родителям Башкирии напомнили о безопасности детей на осенних каникулах

Осенние каникулы в школах Башкортостана стартуют завтра, 24 октября — школьники будут отдыхать 12 дней после завершения первой четверти. К занятиям ребята вернутся 5 ноября, уже после празднования Дня народного единства. Об этом проинформировал министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

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В обращении к родителям глава ведомства акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности детей в каникулярное время. Поскольку в этот период ребята чаще бывают вне дома и школы, вопрос защиты их жизни и здоровья становится особенно актуальным.

«Сейчас многие дети проводят свободное время вне дома и школы. При этом безопасность ребят должна оставаться главной заботой для всех нас, — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин. — Прошу уделить этому особое внимание. Обязательно напомните детям, как правильно вести себя на улице, как избежать опасных ситуаций и что делать, если возникла экстренная обстановка».

Слова министра соотносятся со статистикой спасателей: с начала 2026 года на водоёмах республики погибли 7 детей. Кроме того, во многих случаях причиной трагедий при пожарах становилось то, что дети оставались без присмотра взрослых. Сотрудники МЧС дополнительно предупреждают: уже в ноябре на водоёмах начнёт появляться тонкий лёд — он крайне опасен и не выдерживает веса человека.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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