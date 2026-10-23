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23 Октября , 03:37

Жители Башкирии увидят Сатурн рядом с полной Луной

В субботу, 24 октября, жители республики смогут стать свидетелями эффектного небесного явления — сближения Сатурна и Луны. Об этом рассказали специалисты уфимского планетария.

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Наблюдать за парой стоит на юго‑востоке: Сатурн поднимется над восточным горизонтом в 17:33. Наиболее удачный период для просмотра — вечерние часы. Планета расположится примерно в 30 градусах над горизонтом и будет выделяться среди других точек на небе: в этом секторе она станет самым ярким объектом, её легко спутать со звездой.

Сатурн окажется чуть ниже почти полной Луны, но из‑за её яркости планета может выглядеть немного тусклее. К полуночи небесное тело сместится в южную часть небосвода, а исчезнет за западным горизонтом только к 06:00.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Станислав Шахов | архив ИА «Башинформ».

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