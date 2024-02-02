С 1 сентября в школах Башкирии будут введены два новых предмета

В рамках предмета "Основ безопасности и защиты Родины" будут включены модули "Безопасное и устойчивое развитие индивидуальности, общества, государства" и "Военная подготовка. Основы военных знаний". Остальные модули предмета "ОБЖ" останутся без изменений.

Также будут внесены изменения в образовательную программу по предмету "Труд (технология)". Детям будут преподавать модули "Производство и технологии", "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. "Робототехника", "3D-моделирование и другие.

В сельских школах учащиеся смогут выбрать модуль, который знакомит их с основами животноводства и растениеводства. Этот предмет поможет развить практические навыки, подготовит детей к будущей жизни и поможет им определиться с выбором профессии.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Валерий Шахов