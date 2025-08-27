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Образование

Образование
16 Сентября , 06:06
В детских садах Башкирии будут изучать родной язык
Образование
27 Марта , 13:01
В Башкортостане выбрали «Учителя года-2026»
Образование
11 Января , 05:00
Каникулы с пользой
Образование
27 Августа 2025, 07:32
Резидент Межвузовского кампуса Уфы зачислил 138 абитуриентов на целевые места
Образование
7 Августа 2025, 07:52
В Башкирии началось возведение математического лицея-интерната
Образование
24 Июля 2025, 07:07
Башкирия вошла в топ регионов по числу абитуриентов в колледжи
Образование
21 Июля 2025, 10:30
На всероссийском выпускном были отмечены студентки из Башкирии
Образование
17 Июля 2025, 07:56
В Башкирии профессионалитет станет новой формой СПО
Образование
17 Июля 2025, 06:59
В Башкирии создадут систему мониторинга научно-технологического развития
Образование
1 Июля 2025, 05:29
Юнкоры "Стерлитамакского рабочего" - лучшие!
Образование
17 Апреля 2025, 03:51
Русский язык - от сердца к сердцу!
Образование
2 Февраля 2024, 05:56
С 1 сентября в школах Башкирии будут введены два новых предмета
Образование
25 Января 2023, 07:40
В России увеличилось количество вузов, в которых можно бесплатно получить второе высшее образование
Образование
24 Декабря 2022, 10:39
На что потратят средства гранта вузы Башкирии
Образование
27 Сентября 2022, 06:20
А ты знаешь русскую литературу?
Образование
22 Сентября 2022, 09:44
В Башкирии стартовал шестой поток «Школы фермера»
Образование
22 Сентября 2022, 07:48
Для башкирских школьников стартует профориентационный проект «Билет в будущее»
Образование
19 Сентября 2022, 10:58
Школьники Башкирии могут бесплатно пройти двухлетние курсы программирования
Образование
14 Сентября 2022, 04:45
Для школьников и студентов стартуют уроки финансовой грамотности Банка России
Образование
12 Августа 2022, 11:34
Глава РБ заявил о необходимости патриотического воспитания
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